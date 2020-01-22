Иностранец пытался вывезти из Приморья клык тигра на амулет и печень медведя для лечения

Ценные дериваты пытались вывезти из Приморья иностранцы. Первый мужчина с клыком тигра и печенью медведя был остановлен в аэропорту «Владивосток». Еще у одно иностранца в приморском селе нашли 200 килограммов дериватов копытных.

Турист с клыком тигра и печенью бурого медведя рассказал, что купил части животных у какого-то человека, кто он - не помнит. Из зуба иностранец хотел сделать амулет, а медвежью желчь использовать в лечебных целях. Дериваты у мужчины забрали, ущерб от убийства тигра и медведя оценили в 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Ущерб от действий второго иностранца еще не подсчитан, но будет он, по все видимости, не маленьким. Мужчина скупал у жителей региона дериваты копытных и надеялся выгодно продать их в Китае. Так иностранец скопил внушительный «клад», в который вошли более 200 костей, струй и рогов животных. Общий вес находки - свыше 80 килограммов.

- По данным фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, - отметили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.