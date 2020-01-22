2020-01-22T11:21:12+03:00
Общество

Горячкина и Цзюй Веньцзюнь сыграли вничью 11-ю партию матча за шахматную корону мира

Россиянка Александра Горячкина в следующем матче обязана побеждать, чтобы сохранить шансы на титул
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Александра Горячкина должна выиграть две игры подряд, чтобы стать чемпионкой мира. Фото: Александр Сафронов.Александра Горячкина должна выиграть две игры подряд, чтобы стать чемпионкой мира. Фото: Александр Сафронов.
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Во Владивостоке завершилась 11-я партия чемпионата мира по шахматам среди женщин, которая стала самой короткой в нынешнем турнире. Китаянка Цзюй Веньцзюнь и россиянка Александра Горячкина сыграли вничью. Наша спортсменка сохраняет шансы на корону международного первенства, но для этого ей нужно обязательно победить в следующем матче и перевести игру в тай-брейк.

11-я по счету партия международного турнира запомнилась зрителям слабым накалом страстей. Кроме того, многие даже описали ее, как самую быструю партию чемпионата. Комментатор чемпионата, гроссмейстер Игорь Шипов и вовсе назвал эту игру самой скучной из всех предыдущих.

Тем не менее, россиянке Александре Горячкиной удалось прервать двухматчевую серию поражений. Завтра, 23 января, в 15:30 стартует заключительный, 12-й матч турнира. В случае победы Александры Горячкиной, согласно регламенту, будет проведен тай-брейк - дополнительный матч, который запланирован на 24 января - в день официальной церемонии награждения.

Онлайн-трансляция турнира проходит на официальном сайте турнира и сайте Федерации шахмат России.

Напомним, состязания во Владивостоке проходят в необычном формате. Китайская сторона выдвинула требования – спортсменки будут играть за стеклом, которое будет отделять участниц от зрительского зала. По мнению иностранцев, это поможет сохранить внимательность и концентрацию на турнире. Благодаря зеркальному стеклу, происходящее в зале не будет отвлекать шахматисток от важной игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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