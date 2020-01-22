2020-01-22T11:29:31+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Приморье вернутся 40-градусные морозы

Южный ветер поднял температуру на 8 градусов выше нормы, но скоро все изменится
Сергей БАЛАНОВ
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На выходных Приморье ждет возвращение к нормальной зимеНа выходных Приморье ждет возвращение к нормальной зимеФото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Аномально высокая температура воздуха на юге Приморья в ближайшие дни сменится похолоданием. Пик придется на выходные. Однако тепло вернется уже на следующей неделе, рассказали в Примгидромете.

Сейчас в Приморском крае наблюдается период погоды с повышенным температурным фотом. Южный ветер, который сегодня задул в крае, приносит теплые воздушные массы, в результате чего сегодня на юге края отмечаются оттепели со слабоположительными значениями температур. Сегодня днем жители Владивостока увидели плюс. В целом температуры воздуха выше обычного для этого времени года примерно на 4-8 градусов в зависимости от районов края.

Такой характер погоды продолжится и в четверг, 23 января. А в пятницу погода начнет меняться, начнется заток холодных воздушных масс, и столбики термометра поползут вниз. Начнется период похолодания, который затронет выходные дни, пик придется на субботу. Ночью в субботу в горных районах края столбики термометра могут опускаться до -35 градусов, в отдельных районах до 40 градусов мороза.

Во Владивостоке в ночь на субботу ожидается -15, -18 градусов. Но уже днем станет теплее, до -9, -11 градусов.

- Отмечу, что это похолодание можно назвать значительным и серьезным только на контрасте с той погодой, которую мы сейчас наблюдаем. По большому счету, те значения температур, которые мы увидим в крае в пятницу, субботу и воскресенье, близки к норме для этого времени года, - уточнил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Начиная примерно с 27 января, характер погоды опять начнет меняться в сторону потепления. В крае возможны оттепели и температуры воздуха выше нормы на несколько градусов.

Конец января и начало февраля в крае будут теплыми, выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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