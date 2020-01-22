2020-01-22T18:43:48+03:00
Происшествия

"В домах раскачивались люстры и звенела посуда": ощутимое землетрясение произошло на Камчатке

Эпицентр землетрясения находился примерно в 270 километрах от Петропавловска-Камчатского
Сергей БАЛАНОВ
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Вулканы КамчаткиВулканы КамчаткиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Жители восточного побережья полуострова Камчатка ощутили вечером 22 января подземные толчки. По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло около 23.00 по местному времени, эпицентр находился примерно в 270 км от Петропавловска-Камчатского.

Сейсмическую активность на глубине 60 ки зарегистрировали 55 станций. Магнитуда по поверхностной волне оценивается в 5,4.

Местные СМИ сообщили, что для жителей полоуострова землетрясение оказалось весьма ощутимым.

"Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, а также в населенных пунктах Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. По данным сейсмологов, в столице Камчатки ощущались толчки силой 2-3 балла. По другим населенным пунктам в сейсмостанции данных нет. Тем временем жители Мильковского и Усть-Камчатского районов сообщают, что в домах раскачивались люстры и звенела посуда. В Мильково некоторые сельчане вышли на улицу", - сообщает ИА «Кам 24».

Всего за восемь часов до этого у восточного побережь Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Однако эпицентр землетрясения находился в море, ближе к Командорским островам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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