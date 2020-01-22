"В домах раскачивались люстры и звенела посуда": ощутимое землетрясение произошло на Камчатке

Жители восточного побережья полуострова Камчатка ощутили вечером 22 января подземные толчки. По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло около 23.00 по местному времени, эпицентр находился примерно в 270 км от Петропавловска-Камчатского.

Сейсмическую активность на глубине 60 ки зарегистрировали 55 станций. Магнитуда по поверхностной волне оценивается в 5,4.

Местные СМИ сообщили, что для жителей полоуострова землетрясение оказалось весьма ощутимым.

"Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, а также в населенных пунктах Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов. По данным сейсмологов, в столице Камчатки ощущались толчки силой 2-3 балла. По другим населенным пунктам в сейсмостанции данных нет. Тем временем жители Мильковского и Усть-Камчатского районов сообщают, что в домах раскачивались люстры и звенела посуда. В Мильково некоторые сельчане вышли на улицу", - сообщает ИА «Кам 24».

Всего за восемь часов до этого у восточного побережь Камчатки произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Однако эпицентр землетрясения находился в море, ближе к Командорским островам.