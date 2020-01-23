2020-01-23T05:57:30+03:00
Происшествия

Массовое «минирование» детских садов во Владивостоке: сообщения с угрозами получили почти 20 учреждений

Детей эвакуируют, родителей просят забрать своих чад
Александра ШОПЕНКО
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Письма с угрозами получили 19 дошкольных учрежденийПисьма с угрозами получили 19 дошкольных учрежденийФото: Милана СОКОЛ
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В детские сады Владивостока вновь поступили сообщения о якобы заложенных бомбах. Письма с угрозами получили 19 дошкольных учреждений дальневосточной столицы. Сообщения пришли на электронные почты детсадов.

Якобы заминированными оказались детские сады №№ 9, 68, 182, 107, 5, 162, 164, 93, 168, 165, 173, 172, 41, 112, 14, 144, 52, 111, 26. Детей в срочном порядке эвакуировали, малышей разместили в ближайших учреждениях образования. Родителей оповестили о происходящем и просят забрать своих чад домой.

Здания в данный момент проверяют кинологи с собаками и другие специалисты. Как долго продлится инспекция - говорить никто не берется.

Сообщения с угрозами поступают на электронные почты детских садов не только Владивостока, но и почти всего Дальнего Востока. Малышей эвакуируют в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и Благовещенске. Отметим, что оперативные службы должны реагировать на любое сообщение с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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