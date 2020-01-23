Многодетная мать из Приморья стала самой красивой женщиной мира

45-летняя мама четырех детей из Приморья признана самой красивой женщиной мира. Юлия Шастина выиграла международный конкурс для тех, кому за 40, который прошел в столице Болгарии Софии.

Многодетная мать из Приморья прошла несколько этапов конкурса перед тем, как стать финалисткой. По ее словам, она почти весь год шла к этой цели.

julika_125rus Я в Москве... Завтра утром вылетаем в Софию. И начнётся финальный этап международного конкурса Миссис Вселенная , где я буду представлять Россию . К этому дню я шла почти год.... Это будет та точка, которой завершится череда конкурсов в моей жизни... Что дальше? Дальше будут другие проекты, в которых я буду выступать уже в роли организатора. Итак. Вылет завтра. Мандраж начинается уже сегодня #mrs_world_russia #миссисвселенная #миссисроссия #конкурскрасоты #перелеты #аэропорты #модель #Москва #Москвасити #moskow #moskowcity #mood #instamood #дофигабогиня #юликауженета #бьютиведьма #приморье #приморскийкрай #владивосток

В ходе конкурса эксперты оценивали участниц в двух возрастных категориях. Титул «Миссис Вселенная Classic» должна была выиграть женщина старше 40 лет, а номинация Mrs Grandmama Universe предназначена для тех женщин, которые уже стали бабушками. Всего в конкурсе участвовало 30 красавиц. Наша Юлия оказалась самой достойной в своей номинации.

julika_125rus Одно из самых волнительных событий прошедшего года: участие в показе коллекции знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева. Выйти на подиум его Дома Моды- мечта многих моделей. Я рада, что у меня, такая мечта сбылась....... #мечта #доммодызайцева #вячеславзайцев #подиум #показ #мода #модель #конкурскрасоты #модельмосква #модельвладивосток #дофигабогиня #юликауженета #бьютиведьма #mood #instamood #moskow #moskowcity #Москва #Москвасити #приморье #приморскийкрай #владивосток #125rus

Финал конкурса проходил в четыре этапа: традиционная визитная карточка, демонстрация национальных костюмов, творческий номер и дефиле в вечернем платье. Как отмечает сама победительница конкурса, демонстрация костюма снегурочки сразила членов жюри наповал.

julika_125rus Национальный выход на конкурсе Миссис Вселенная. Я в образе Снегурочки. Костюм сразил членов жюри. Да и зрители очень тепло восприняли. Едва Снегурочка не растаяла #снегурочка #королевакрасоты #коронанаместе #миссисвселенная #миссисроссия #конкурскрасоты #дофигабогиня #юликауженета #бьютиведьма #mood #instamood #болгария #софия #sofia #bulgaria #приморскийкрай #владивосток

Не менее эффектным смотрелся и творческий номер многодетной мамы из Приморья, которая исполнила танго. Остальные претендентки на корону попросту не смогли противопоставить что-то более эффектное страстному исполнению танца.

Завершающая часть конкурса - дефиле в вечернем платье. Здесь Юлии помогла дизайнер Анна Воронкова, которая специально для конкурса подготовила для нашей участницы роскошный образ.

julika_125rus Пробежал--промелькнул первый конкурсный день Миссис Вселенная, который проходит в Болгарии. Мы с командой @mrs_world_russia. Спасибо чудесному дизайнеру Анюте Воронковой @voronkovadress за прекрасное платье. #миссисроссия #миссисвселенная #конкурскрасоты #софиявстречай #софия #болгария #приморье #приморскийкрай #владивосток #125rus

Слаженная работа команды, ежедневные тренировки и репетиции, а также несгибаемый характер - все это и стало залогом успешной победы в престижном международном конкурсе. Жюри признало Юлию Шатину самой красивой женщиной мира в категории 40+. Поздравляем Юлию с заслуженной победой.