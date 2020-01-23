На Сахалине силовики выломали дверь в грязную квартиру, чтобы спасти плачущего ребенка

В сахалинском городе Анива 21 января маленького мальчика вызволили из запертой квартиры. Малыш не переставая плакал, что насторожило соседей. Они обратились к правоохранителям, которым пришлось выламывать дверь в квартиру, где царил, мягко говоря, беспорядок.

ОДИН В БАРДАКЕ

Попавшим внутрь оперативникам предстала ужасная картина: в квартире со сломанной мебелью, разбросанными вещами и жутким запахом протухших продуктов истошно кричит ребенок. Мальчику всего один год и четыре месяца, а взрослых поблизости не видно. Первоначальная картинка говорила о том, что малышу грозит опасность, поэтому правоохранители забрали ребенка и отправили его социально-реабилитационный центр. Уже оттуда мальчика отправили в больницу для оценки его общего состояния.

Уже в больнице к малышу прибежала перепуганная 20-летняя Екатерина (имя изменено – прим. ред.). Оказалось, что это мама ребенка. Девушка ни на шаг не отходила от мальчика и боялась, что у нее отберут чадо. Екатерина сама выросла в приемной семье и не понаслышке знает, какие стадии проходит ребенок, оставшийся без попечения родителей. Но, к счастью, все обошлось.

НЕРВНАЯ УБОРКА

А начиналось все с того, что Екатерина с малышом пришли убираться в квартире, которую девушка сдавала без договора. Арендаторы съехали, оставив после себя бардак. Екатерина уложила ребенка спать, а сама вышла в магазин за продуктами и моющими средствами. Девушка думала, что малыш за 10-15 минут не проснется. Однако мальчик решил иначе, из-за чего и завязалась эта история.

- Мама характеризуется хорошо, не курит, не пьет, ведет здоровый образ жизни. Ребенка я видела, он чистенький, ухоженный. Когда малыша доставили в больницу, врачи сказали, что он был сыт, а по развитию опережает свой возраст, - рассказала «КП» Любовь Устиновская, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Сахалинской области.

Малыша вернули Екатерине 23 января. О том, чтобы забрать ребенка у девушки, речи не идет, оснований для этого нет, добавила детский омбудсмен. Однако «административку» Екатерина все-таки схлопотала.

- В настоящее время в отношении матери начато административное производство за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Девушке грозит штраф от 100 до 500 рублей. Оставлять столь маленького ребенка одного все-таки нельзя. По данному факту также доследственную проверку проводит региональный Следком.