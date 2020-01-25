2020-01-25T05:42:00+03:00
Общество

Найди губернатора: Олег Кожемяко опубликовал фото со студенческих времен

Многие интернет-пользователи не узнали молодого человека со снимка
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Олег Кожемяко поздравил с Днем студенчества. Источник фото: kozhemiako.olegОлег Кожемяко поздравил с Днем студенчества. Источник фото: kozhemiako.oleg
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Олег Кожемяко 25 января в своем инстаграме вспомнил свои студенческие годы, опубликовав несколько фотографий того времени. Губернатор попросил догадаться - в каком году были сделаны снимки? Однако интернет-пользователи стали ломать голову над совершенно другим вопросом: кто же из запечатленных молодых людей - будущий глава региона?

- От сессии до сессии - живут студенты весело! С Днём российского студенчества, друзья! На этих фото я студент. Прекрасная пора. Попробуйте догадаться, какой это год? - пишет Олег Кожемяко. - Успешной учебы и творческого роста. Будьте настойчивы в достижении своих целей. И, конечно же, желаю легкой сессии.

Олег Кожемяко вспомнил студенческие годы. Фото: kozhemiako.oleg

Олег Кожемяко вспомнил студенческие годы. Фото: kozhemiako.oleg

- "Я вас не могу найти", "А где вы?", "На первом фото верхний ряд слева? Второе фото - по центру. Очень красивый парень. Волосы шикарные!" - гласят комментарии под постом.

Среди приморцев нашлись те, кто, судя всему, в прошлом учился вместе с губернатором.

- Помню Вас по студенческим годам и нашей общаге на Океанском проспекте. Вы жили с Вячеславом на первом этаже. Годы обучения, значит, 1981-1985, - пишет некая Елена.

А вы сразу нашли губернатора?

ИСТОЧНИК KP.RU

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