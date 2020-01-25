Крупный пожар рядом с ТЭЦ-2 пытаются потушить спасатели во Владивостоке

Складское помещение на улице Фадеева во Владивостоке полыхает. Около сорока пожарных борются с пламенем. На данный момент никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании на продуктовой базе в районе ТЭЦ-2 на пульт пожарно-спасательной службы поступил 25 января в 12.32 минуты.

- Незамедлительно по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации огня, - рассказывают в профильном ведомстве. - В настоящее время ведётся тушение пожара и осмотр места происшествия. Принимаются меры по недопущению перехода огня на соседние строения.

На месте работают 39 спасателей и 10 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Спасателям удалось не допустить распространение пламени на соседние строения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756806" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке загорелось складское помещение. Видео: dpskontrol125rus.

- Склад сделан из горючих материалов, сэндвич-панелей, внутри какие-то бочки, не знаю с чем, - рассказывает один из очевидцев. - Сотрудники базы пытаются спасти товар, очень оперативно вывозят, но пожар усиливается.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.