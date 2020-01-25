2020-01-25T09:07:42+03:00
Происшествия

Крупный пожар рядом с ТЭЦ-2 пытаются потушить спасатели во Владивостоке

По предварительным данным, площадь пожара составляет свыше 1 тысячи квадратных метров [фото, видео]
Ангелина КРОВИНА
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Во Владивостоке горит продуктовая база. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краюВо Владивостоке горит продуктовая база. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
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Складское помещение на улице Фадеева во Владивостоке полыхает. Около сорока пожарных борются с пламенем. На данный момент никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал о возгорании на продуктовой базе в районе ТЭЦ-2 на пульт пожарно-спасательной службы поступил 25 января в 12.32 минуты.

- Незамедлительно по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации огня, - рассказывают в профильном ведомстве. - В настоящее время ведётся тушение пожара и осмотр места происшествия. Принимаются меры по недопущению перехода огня на соседние строения.

На месте работают 39 спасателей и 10 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

На месте работают 39 спасателей и 10 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Спасателям удалось не допустить распространение пламени на соседние строения.

Во Владивостоке загорелось складское помещение. Видео: dpskontrol125rus.

- Склад сделан из горючих материалов, сэндвич-панелей, внутри какие-то бочки, не знаю с чем, - рассказывает один из очевидцев. - Сотрудники базы пытаются спасти товар, очень оперативно вывозят, но пожар усиливается.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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