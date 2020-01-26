Мишустин открыл Свободный порт Владивосток для Европы

Новый премьер-министра России Михаил Мишутин подписал 24 января распоряжение, которым более чем в два раза расширил список стран, жители которых теперь могут воспользоваться упрощенным визовым режимом Свободного порта Владивосток. И если ранее льгота предоставлялась в основном азиатским и нескольким африканским странам, то теперь в списке – практически вся Европа.

Изначальный перечень стран правительство утвердило еще в апреле 2017 года, и в него входило 18 стран. Причем в нем были как вполне логичные Китай, Северная Корея, Япония, Индия, Сингапур, так и довольно экзотические для нас Алжир, Бахрейн, Бруней, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. В 2019 году в список добавили Тайвань, пообещав, что расширение географии продолжится. Что и произошло.

В новом списке 53 страны (Тайвань указан как часть Китая). Практически все новички – страны Европы: Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.

Добавились и три азиатские страны - Индонезия, Малайзия и Филиппины.

А вот Алжир, Бруней, Марокко, ОАЭ и Тунис из списка наоборот исчезли. По какой причине, пока не объясняется. Вряд ли от отсутствия спроса. Например, спустя месяц после выдачи первого электронного документа власти сообщали, что из 1405 выданных виз 100 получили граждане Марокко, больше было только у граждан Японии и Китая. А первый алжирец прибыл в Россию по электронной визе уже в октябре 2017 года.

Собственно, что собой представляет упрощенный режим? Иностранцы могут оформить однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу сроком на 8 дней, подав заявку в сети интернет. Не позднее чем за четыре дня до даты предполагаемого въезда иностранец может подать заявку на сайте МИД РФ и в случае положительного решения может спокойно попасть в Россию через любой из пунктов пропуска, на который распространяется режим порто-франко.

Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов. Кстати, в прошлом году власти приморья также предложили увеличить срок действия электронной визы до 14 дней.

Справка «КП».

Свободный порт Владивосток — территория с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Закон об СпВ вступил в силу в 2015 году. Сначала особый режим распространялся на 15 муниципалитетов Приморского края, включая Владивосток. В 2016 году режим порто-франко распространили на ключевые гавани Дальнего Востока: в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский городской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном округе (Певек), Приморском крае (Лазовский муниципальный район). В июле 2018 года режим Свободного порта распространен на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.