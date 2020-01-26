2020-01-26T09:27:28+03:00
Происшествия

Около 600 рыбаков унесло в море на льдине на Сахалине

Несколько дней назад в этом же заливе МЧС уже спасал дрейфующих людей [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Зимняя рыбалка на Сахалине становится все опаснееЗимняя рыбалка на Сахалине становится все опаснееФото: Олег УКЛАДОВ
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Опасная трещина образовалась на льду в заливе Мордвинова в районе мыса Свободный на Сахалине. В результате отрезанными от берега оказались около шестиста рыбаков, сообщили в ГУ МЧС области.

Сообщение том, что рыбаки-любители сами не могут добраться до берега, поступило оперативному дежурному 26 января в 13.00 по местному времени. Немедленно начались спасательные работы.

На место выехали сотрудники МЧС, в распоряжении у них четыре лодки, три снегохода и одно судно на воздушной подушке «Хивус». В любую минуту готов вылететь вертолет Ми-8.

К15.30 спасатели эвакуировали со льда 90 человек, за трещиной осталось около 300 человек, которые собираются группами для переправы на берег. Остальные рыбаки вышли со льда самостоятельно.

К 17.00 за рещиной оставалось 120 рыбаков.

Очередная эвакуация рыбаков с льдин на Сахалине.

Буквально четыре дня назад в районе мыса Свободный спасателям уже приходилось выручать рыбаков. Тогда на дрейфующих льдинах оказалось около 200 человек, их удалось доставить на берег без жертв. С тех пор ежедневно спасатели предупреждают об опасности выхода на лед, рассылают смс, но пока это мало останавливает любителей зимней рыбалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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