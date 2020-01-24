Перед назначением мэра Арсеньева впервые решили выслушать мнение народа

Впервые в России к непрямым выборам мэра решили привлечь широкую общественность. Шесть будущих кандидатов на пост главы Арсеньева представили себя и свои программы в формате народного совета на форуме «Наш Арсеньев», что прошел 22 января в ДК «Прогресс». Сама процедура выборов официально пока не объявлена, но этап «общественных слушаний» называют подготовкой к ним – те, кто выступил перед населением, еще выложат программы развития города в сеть, а потом и подадут документы.

Предыстория

Отметим, что политический кризис в АГО начался еще в конце июня 2018 года, когда глава города Александр Коваль подал в отставку. Кандидатов на должность долго подыскивали и нашли: в мае прошлого года после презентации перед конкурсной комиссией на депутатское голосование вышли Александр Толстунов (бывший глава местного отделения «Единой России», депутат Думы) и Владимир Авагимян (зампред Думы, предприниматель), которого все не скрывая называли «согласованным кандидатом».

Стоит напомнить, что выборы глав районов и городов с 2014 года «непрямые» - это значит, что голосуют не жители, а депутаты, определяя градоначальника из числа кандидатов, которых им представит конкурсная комиссия после заочного и очного отбора. Как правило, вопрос думского голосования – это вопрос межэлитных договоренностей: и тут уже должны поработать и сами кандидаты, и те, кто за ними стоит (если таковые имеются), и внутриполитический блок, и партийцы. Под последними имеется в виду представители партии власти, потому что основные противники, коммунисты, на эту процедуру вообще не выходят, предпочитая ратовать за прямые выборы.

В Арсеньеве механизм договоренностей собственно и дал сбой (в том числе и потому, что ответственные люди на местах не поняли или не донесли «наверх» информацию о рисках), и до последнего было непонятно, проголосует ли за Авагимяна большинство депутатов. В итоге опасения оказались не напрасными. Народные избранники, связанные с двумя градообразующими предприятиями и одним из крупных по местных меркам предпринимателей, проголосовали «против». Ситуация обострилась тем фактом, что в Думе АГО была одна фракция, собственно «Единая Россия». Позже все нардепы, голосовавшие «против», были исключены из партии (кто в ней состоял). Выборы отменили, новые пока не назначили, хотя по закону должны были провести их еще в прошлом году.

Зачем это нужно?

Новых кандидатов решили не просто выбирать комиссией и депутатами, но и показать народу, выслушать программы и задать вопросы. С такой инициативой вышел недавно созданный Народный совет Арсеньева, в составе которого как раз заводчане из «Прогресса» и «Аскольда». Люди обсуждают городские проблемы, на них реагирует местная власть. И вот сейчас всех будущих кандидатов пригласили высказаться, показать себя. Длился весь процесс месяца полтора. Людей поддержали и краевые власти – так и организовали народный сход.

Конечно, подать документы можно будет и без участия в мероприятии – закон этому как раз не препятствует. Другое дело, что конкурсная комиссия будет учитывать то, как презентовали себя горожане на народном обсуждении. А в зале присутствовали и те, кто станет членом конкурсной комиссии.

- Впервые в подобном формате в Приморье, да и, наверное, в России мы можем поговорить о такой щекотливой теме, как выборы главы Арсеньевского городского округа. Тема тонкая и даже острая, - заметил вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко. - В Арсеньеве она особо оценивается жителями города. В этой связи мы решили взаимодействовать в прямом диалоге… Прямой контакт с живущими в муниципалитете людьми и их мнение о том, что нужно делать – это важно. Это принципиальная позиция губернатора Приморья: бюджетные деньги должны тратиться исходя из пожеланий тех людей, ради кого, собственно, мы работаем.

Кстати, эксперты отмечают, что после затяжного кризиса сейчас все заинтересованные стороны просто вынуждены были общаться. И во многом сейчас снят ряд острых моментов.

Кто эти люди?

За 4 минуты каждый из кандидатов представил себя – а кто успел и свою программу. Потом отвечали на вопросы, оставленные в холле. А в конце получили по увесистой папке с вопросами от общественных организаций города – о рабочих местах, взаимодействии с заводами и бизнесом, основных направлениях работы.

Владимир Пивень. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Конечно, преимущество из всех участников было у действующего и.о. главы Арсеньева Владимира Пивня – он работу муниципалитета знает, потому что руководит уже 1,5 года. Свою речь он и начал с того, что трудится в связке с градообразующими заводами «Прогресс» и «Аскольд». Упомянул про гранты, поддержку предпринимателей, привлечению бизнеса в ГЧП и работе по госпрограммам. Так, финансовые вливания пойдут в туристический кластер «Белая гора» (там планируют горнолыжный комплекс и музей авиации). Кроме спорта, по его словам, деньги получат культурные объекты и в очистные сооружения (их, кстати, в Арсеньеве никогда не было; сейчас строятся).

Виктор Аблапов. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Из экзотических кандидатов – депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов, который, упомянув про управленческий кризис, выразил готовность «чем-то помочь для развития города». К арсеньевцам Аблапов вышел с пятью пунктами, из которых успел описать только три. Во-первых, упомянул про «стратегию развития», которую презентовал кому-то в Москве в ноябре и обещал раскрыть позже. Во-вторых, отметил, что надо переставать «кошмарить бизнес» и убрать бюрократию. А в-третьих, решил сделать упор на молодежь и туристические проекты: «Прошагай Арсеньев», «Точки роста» и «Уличное кино».

Дмитрий Кащаев. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Дмитрий Кащаев – профессиональный военный, командир центральной базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа – отметил, что на текущей позиции «что-то обещать несерьезно», зато рассказал о том, что часть его «неоднократно была поощрена переходящими вымпелами, грамотами, призами» и сам тоже неоднократно награжден государственными наградами. Выполнял специальные задачи на Кубе, в Сирии, устранял ЧС в поселке Сунгач, где в 2012 году горел склад с боеприпасами. Править Арсеньевом готов так, как завещал президент в Послании Федеральному собранию: чтобы росло благосостояние и совершенствовалась инфраструктура.

Анна Меховская. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Единственная дама из шестерки – депутат Думы АГО, директор школы № 10 Анна Меховская. Она также сделала упор на поручения президента и сказала, что готова привлекать бизнес и развивать инновационный проект «Умный город».

Михаил Соболев. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

Гендиректор консалтинговой компании, сотрудник отдела по привлечению инвестиций завода, преподаватель, бывший городской и краевой чиновник Михаил Соболев просто рассказал о себе и сказал, что ему не все равно, где будет расти ребенок (поэтому и из Владивостока в Арсеньев переехал).

Василий Храмцов. фото: Пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

А арсеньевский депутат и известный в городе предприниматель Василий Храмцов поведал, что «прошел трудности жизни», труд для него в приоритете, а отсутствие в Яковлевке автостанции – это плохо. Разумно заметил, что, если будет развитие, «тогда будет всё классно». И выразил готовность привлекать местный бизнес к работе в городе, участвуя в госпрограммах.

Отметим, что не обязательно все шесть кандидатов выйдут на очный этап собеседования с комиссией, даже если представят программы в электронном виде и подадут документы. Дело в том, что народное одобрение – это еще не всё, надо еще правильно заполнить бумаги.

Мнение эксперта

Как отмечает политтехнолог Алексей Гавруков, процедуру назначения главы АГО можно было провести и раньше. Но дело в том, что и в прошлый раз (и в других муниципалитетах) депутаты жаловались на то, что кандидаты, даже «выигрышные», выходят к ним с формальными, популистскими и откровенно сырыми программами. К тому же были недовольны местные жители, которые не понимали, почему такое важное решение принимается без учета их мнения.

- Однако мнение людей можно слышать по-разному. Избирательная процедура требует достаточного количества денег и не дает гарантий, что город возглавит достойный человек – так же, как не дает гарантий назначение. Изучение общественного мнения летом прошлого года показало, что люди готовы высказываться по-разному – главное, чтобы к ним прислушивались. Форматы были предложены разные. Сошлись на идее, которую разделил и губернатор Приморья Олег Кожемяко: сперва по неформальной договоренности жители муниципалитета обсуждают всех желающих стать градоначальником. После июня прошлого года Арсеньев вошел в политический клинч: полноценно не работала Дума, администрация находилась в подвешенном состоянии, тем более выходили и печатные материалы, в которых клеймили всех и вся, что вызывало еще больше неудовольствия и у населения, и у депутатов – участников всей этой драмы. Нужен был какой-то механизм, чтобы успокоить людей, послушать кандидатов и, что немаловажно, увидеть их программы. К счастью, Арсеньев город неравнодушный – это видно даже из истории выборов на территории за ближайшие несколько лет. Результаты кардинально различаются: то один из худших по стране за партию власти – то выбирают единогласно партию власти. То проваленное голосование за Тарасенко – а потом в пятерке лучших по голосованию за Кожемяко. Обычно такие вещи логикой не объясняются. С моей точки зрения, когда местная власть начинает кивать на то, что здесь моногород и есть разные программы – все очень неспокойно. А когда с людьми разговаривают по-человечески и не пытаются вешать лапшу на уши – получается хороший результат.

Что же касается самого процесса – в отличие от выборов, умение красиво говорить и пускать пыль в глаза отошло далеко назад. К сожалению, не все участники это поняли: красивые слова вызывали оживление в зале, но преимущество получили кандидаты, которые сделали ставку на проекты, на вещи, которые они пытаются сделать для города. А поскольку все проекты будут выложены в онлайн, их обсудят предметно: и популизм и формализм не пройдет. Есть еще один плюс: кандидаты друг у друга учатся, берут хорошие идеи, плохие убирают. Поговорив со всеми заинтересованными лицами, Народный совет предложил им еще неделю отвечать на вопросы, заданные населением на мероприятии. До 1 февраля презентации наших кандидатов должны быть выложены в социальных сетях, будет голосование и рекомендации от Народного совета. Я искренне надеюсь, что такая система распространится на другие муниципальные образования. По крайней мере до того, как не будет поставлена точка в процессе возврата или не возврата к прямым выборам. Решение это неоднозначное, и есть желание у избирателей и самого Олега Николаевича Кожемяко к ним вернуться – но есть и сопротивление у другой части избирателей и элит. Вопрос требует дальнейшего обсуждения с привлечением экспертов. А формат, который реализован в Арсеньеве, - промежуточный. И пока выглядит так, что он устраивает людей больше, чем прямые выборы. Возможно, все останется именно так – а может быть, население убедит элиты в том, что нужны и важны прямые выборы.