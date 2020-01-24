Жители Владивостока отыскали бутылку со 100$ от «Орла и решки» в пустыне Австралии

Жители Приморья стали счастливыми обладателями «сокровищ» от знаменитой передачи «Орел и решка», съемки которой проходят в разных уголках планеты. Семье из Владивостока удалось найти, припрятанную по традиции телешоу бутылку с деньгами, не в родном городе, а на другом континенте. «Комсомолка» связалась с путешественниками и узнала подробности приключений в пустыне Австралии.

Программа «Орел и решка», посвященная путешествиям, новым странам, богемной жизни и ее обратной стороне, радует телезрителей со всего мира. С 2011 года вышло уже 22 сезона. По правилам телепередачи, один из ведущих должен провести выходные в чужой стране со 100$ в кармане, второй же наоборот становится обладателем «золотой» карты и может пуститься во все тяжкие. Доброй традицией шоу стало прятать клад – бутылку с деньгами, охота за сокровищами начинается после выхода серии. 18-ый выпуск программы, посвященный чудесам света, снимали в Австралии. Ведущие передачи Алина Астровская и Антон Зайцев исследовали пустыни континента, в одной из которых и припрятали клад для телезрителей. Найти заветную бутылку посчастливилось жителям Приморья.

Счастливый глава семейства с заветным призом. Фото: предоставлено «КП-Владивосток» героями публикации

Глазами туристов

Семья Евгения Ткаченко в Австралии уже третий раз. Во время прошлой поездки жители Владивостока решили познакомиться с достопримечательностями и отправилась в путешествие на машине. Любознательные приморцы преодолели 8500 километров, практически объехав материк по кругу. В этот раз туристический маршрут пролегал прямиком через пустыни. В общем с дорогами россияне оказались знакомы, да и в картах научились за три года ориентироваться отлично. Участниками австралийского тура помимо Евгения стали его супруга Анна, 8-летний сын Артем, 6-летняя дочь Настенька и родители. Мама жителя Владивостока при этом рискнула отправиться в путешествие со сломанной ногой, передвигаться пришлось на инвалидной коляске.

– Прилетели в Сидней, проехали по заранее намеченному маршруту, в который входили Большой барьерный риф, Тасмания и наконец Улуру. Маршрут был выбран следующий: из Мельбурна самолетом до Алис Спрингс, откуда нам предстояло проделать путь через пустыню и на автомобиле проехать до Айерс-Рок, другое название на языке аборигенов-Улуру. Скала – священное место для коренных жителей, «место силы» и точка притяжения туристов со всего мира. Удивительной красоты и спорный по происхождению (вплоть до инопланетного) монолитный камень посреди пустыни, который почти 3 километра длиной и еще на 6 уходит монолитом под землю, – рассказывает глава семейства.

Кладоискатели

Охота за припрятанным символом телепередачи «Орел и решка», в отличие от маршрута, была не запланирована. Приморцы, можно сказать, оказались в нужном месте в подходящее время.

– О том, что «Орел и решка» сняли передачу об Улуру, узнали уже когда ехали в аэропорт Мельбурна. Нас вез русский гид, говорит: «Посмотрите, интересно, хорошо снято!». Мы сказали, что посмотрим, но оказалось, что это не так-то просто в пустыне, где на сотни километров нет связи, не говоря уже об интернете, – вспоминает Евгений Ткаченко.

На поиски сокровищ семья отправились в полном составе, на двух машинах. При этом конкуренцию туристам в добыче клада никто не составил. Например, после визита «Орла и решки» во Владивосток и выхода серии, в центр города за заветной бутылочкой устремились сотни местных жителей. В пустыне, вдалеке от цивилизации, сценарий развивался по-другому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756550" frameborder="0"></iframe> Дружная семья из Владивостока отправилась искать "клад" в полном составе.Видео: предоставлено "КП-Владивосток" героями! другой источник

– Дело в том, что передачу сняли всего за месяц до нашего приезда в Улуру и предположить, что за это время кто-то мог приехать в это богом забытое место из русских, было бы крайне сложно. Сомнения появились, когда уже нашли тот автомобиль из сюжета программы и заметили следы, ведущие к нему. Промелькнула мысль, что нас определили. Но оказалась, что единственными посетителя этого места были как раз сотрудники программы, – поделился житель Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/756549" frameborder="0"></iframe> Приморцы отыскали спрятанную ведущими передачи "Орел и решка" бутылку.Видео: предоставлено "КП-Владивосток" семьей Ткаченко! другой источник

По словам Евгения, раньше они в подобных квестах не участвовали, даже в родном городе. Поездка оказалась не только увлекательной, но и запоминающейся.

– Эмоции лишь позитивные, поэтому безусловно продолжим искать «сокровища», если наши пути будут пересекаться с таинственными местами, – отметил глава семейства.

Австралийские каникулы у приморцев закончатся 24 февраля. Семья планирует по возвращению в Россию поставить бутылку с запиской и 100 долларами под стекло в ящик. Путешественники уверены, что это не только прекрасный повод для воспоминаний, но и возможность рассказать интересную историю друзьям.