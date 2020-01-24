Двое сладкоежек украли с автозаправочной станции шоколада на 13 тысяч рублей

Во Владивостоке на одной из автозаправочных станций произошла необычная кража. Двое мужчин под видом посетителей выкрали из торгового павильона несколько коробок с шоколадками.

Похищение шоколада произошло уже поздним вечером, когда на территории автозаправочной станции было не так много людей. Уличив подходящий момент, двое приятелей зашли в торговый павильон.

Сладкоежки сделали вид, что тщательно изучают ассортимент магазина. Все это было сделано лишь для того, чтобы усыпить бдительность администратора АЗС. Дождавшись момента, когда в зале не останется других покупателей, а продавец перестанет обращать на них внимание, любители шоколада совершили задуманное. Схватив с витрины несколько коробок с шоколадными батончиками и плитками, они поспешили на выход. Преступники не учли одного - все это время их снимала камера наблюдения.

Ну а далее - стандартная схема. Обнаружение пропажи, звонок в полицию, выезд оперативников на место, изъятие записи с камер наблюдения и поиск преступников по базе данных. Полицейским не составило труда установить личности сладкоежек - ими оказались ранее судимые жители Владивостока, чьи данные находились в полицейской картотеке.

Сейчас, когда полицейским стали известны личности шоколадных воров, осталось дело за малым - выяснить их текущее местоположение. За кражу шоколада на сумму свыше 13 тысяч рублей обоим сладкоежкам грозит до пяти лет лишения свободы.