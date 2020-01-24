2020-01-24T09:35:23+03:00
Происшествия

Двое сладкоежек украли с автозаправочной станции шоколада на 13 тысяч рублей

Шоколадные воры действовали быстро и слажено, но все равно попались
Марк КАПУСТИН
Поделиться:
Преступники похитили несколько коробок с шоколадками на 13 тысяч рублей.Преступники похитили несколько коробок с шоколадками на 13 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Во Владивостоке на одной из автозаправочных станций произошла необычная кража. Двое мужчин под видом посетителей выкрали из торгового павильона несколько коробок с шоколадками.

Похищение шоколада произошло уже поздним вечером, когда на территории автозаправочной станции было не так много людей. Уличив подходящий момент, двое приятелей зашли в торговый павильон.

Сладкоежки сделали вид, что тщательно изучают ассортимент магазина. Все это было сделано лишь для того, чтобы усыпить бдительность администратора АЗС. Дождавшись момента, когда в зале не останется других покупателей, а продавец перестанет обращать на них внимание, любители шоколада совершили задуманное. Схватив с витрины несколько коробок с шоколадными батончиками и плитками, они поспешили на выход. Преступники не учли одного - все это время их снимала камера наблюдения.

Ну а далее - стандартная схема. Обнаружение пропажи, звонок в полицию, выезд оперативников на место, изъятие записи с камер наблюдения и поиск преступников по базе данных. Полицейским не составило труда установить личности сладкоежек - ими оказались ранее судимые жители Владивостока, чьи данные находились в полицейской картотеке.

Сейчас, когда полицейским стали известны личности шоколадных воров, осталось дело за малым - выяснить их текущее местоположение. За кражу шоколада на сумму свыше 13 тысяч рублей обоим сладкоежкам грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На месте гибели туристки на скале в ущелье Дарданеллы в Приморье появился венок
Молодой человек чудом уцелел после падения из окна владивостокской многоэтажки
Полиция поймала пьяного приморца, угнавшего авто
Приморец забил приятеля до смерти из-за денег
«Вы медленно заходите в затор»: утренний Владивосток стоит в пробках
«Горячий хлопец добил до конца»: во Владивостоке мужчина нашел карту и пустился во все тяжкие
Устранение конкурентов по-приморски: работница рынка облила товар сопернице серной кислотой
Погода во Владивостоке на 24 января 2020 года: ветер и -10 градусов
Из-за 1,5 тыс. рублей двое владивостокцев совершили дерзкое разбойное нападение
Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» в 2019 году организовал обучение более 450 специалистов предприятия
Лесничий в Приморье подделал документы на рубку 250 куб. метров леса