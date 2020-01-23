Юрий Трутнев продолжит курировать развитие Дальнего Востока и Арктики

15 января Владимир Путин принял отставку кабинета министров РФ во главе с Дмитрием Медведевым. На пост премьер-министра правительства РФ был предложен экс-глава налоговой службы Михаил Мишустин. Государственная дума согласилась с новой кандидатурой главы правительства РФ. 21 января на сайте президента России появились указы о назначении первого заместителя и заместителей председателя правительства. Как и министров, вице-премьеров в новом Кабмине стало на одного меньше — теперь их 9 вместо 10. Из прежнего состава сохранили свои должности всего трое, в том числе заместитель председателя правительства - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Впрочем, как раз в отношении дальнейших карьерных перспектив Трутнева — одного из самых эффективных управленцев предыдущего федерального правительства — эксперты не высказывали сомнений…

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДОЛЖНА ПОВЫШАТЬСЯ»

«Задачи у нас, у правительства, одни: чтобы люди в России лучше жили, а вот эффективность работы должна меняться, должна повышаться, - отметил вскоре после переназначения Юрий Трутнев. - Мы постоянно ищем, что мы можем делать эффективнее, быстрее, лучше, и будем предпринимать все усилия, чтобы в новом составе правительства РФ добиваться лучших результатов и делать так, чтобы Дальний Восток и Арктика развивались быстрее».

В ближайшие дни Юрий Трутнев посетит Владивосток. Во вторник он приедет, чтобы проверить, как прошел в городе ремонт дорог, посетит нацпарк «Земля леопарда», а также проведет в столице Приморья пройдет традиционное заседание совета при полпреде. Затем посетит Еврейскую автономную область. Накануне поездки на Дальний Восток он планирует провести совещание с дальневосточными губернаторами в Москве.

Подробнее расскажем о самом Юрии Трутневе. Родился 1 марта 1956 года в Перми в семье нефтяников. В 1978 году окончил горный факультет Пермского политехнического института, получив специальность горного инженера. Студентом работал помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа. После окончания вуза стал младшим научным сотрудником Пермского научно-исследовательского и проектного института нефтяной промышленности, параллельно работая инструктором в Пермском городском комитете ВЛКСМ. В 1988 году вместе с партнерами создал кооператив "Контакт", который занимался разработкой и производством спортивных тренажеров. В 1990 году возглавил созданную на базе кооператива компанию.

«Политическая карьера Юрия Трутнева началась в 1994 году, когда он был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермской городской Думы. А через два года одержал победу на выборах мэра Перми, а в 2000-м стал губернатором Пермской области», - напоминает «Российская газета».

ДОЛЖНОСТЬ ИМЕНИ ТРУТНЕВА

Следующим шагом в карьере Трутнева стало уже правительство РФ. В марте 2004 году назначен Министром природных ресурсов Российской Федерации и мае повторно назначен на ту же должность после переизбрания на следующий срок Президента РФ Владимира Путина. В 2012 году стал Помощником Президента РФ и курировал деятельность Госсовета.

«Его нынешнее переназначение, как и предыдущее, не стало неожиданностью. Эта должность изначально - в 2013 году, после провозглашения Президентом России Владимиром Путиным развития Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век, - была введена в правительстве РФ именно для Юрия Трутнева, - отмечают коллеги-журналисты. - Одним из первых шагов дальневосточного полпреда стала ликвидация крупнейшего за 115 лет наводнения, обрушившегося на 5 регионов ДФО. Именно Юрий Трутнев возглавил комиссию по ликвидации последствия стихийного бедствия, руководя работой более 300 тысяч человек».

С приходом Юрия Трутнева для Дальнего Востока начинают разрабатываться инструменты новой экономической политики. Для этого было принято 45 федеральных законов, 215 правительственных постановлений. Совмещая две должности, он с успехом привлекает инвестиции в Дальневосточный федеральный округ. Сейчас 2160 резидентов реализуют на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток проекты на десятки миллиардов долларов. С помощью преференциальных режимов заработало 286 предприятий. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Дальний Восток продолжает развиваться с темпами роста промышленности в два раза выше, чем в среднем по России. За пять лет рост промышленного производства в ДФО составил 23%.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ВЕРТИКАЛИ

«При Юрии Трутневе была запущена уникальная программа "Дальневосточный гектар", разработана Национальная программа развития Дальнего Востока, - отмечает «Российская газета». - Внимание стало уделяться социальной сфере. Был внедрен механизм "единой федеральной субсидии" для поддержки 58 центров экономического роста, где проживает более 80 процентов всех дальневосточников. На строительство и ремонт детских садов и школ, стадионов и спорткомплексов, больниц и поликлиник из федерального бюджета выделено 94,3 млрд рублей. Молодые семьи могут взять «дальневосточную ипотеку» под 2% годовых».

С 2019 года Юрий Трутнев занимается развитием Арктической зоны РФ. Под его руководством началось создание системы преференций для новых проектов, реализуемых на арктических территориях.

Вице-премьер серьезно увлекается восточными единоборствами и обладает 6-м даном карате кекушинкай, является сопредседателем Российского союза боевых искусств. С 2000 по 2004 годы регулярно участвовал в соревнованиях чемпионата и Кубка России по автомобильному ралли. Женат, в семье пятеро детей.

В нынешнем кабинете министров России 63-летний Юрий Трутнев считается одним из самых возрастных управленцев. Но экспертов это не смущает. По их мнению, новый состав правительства получился сбалансированным, в том числе и с точки зрения соединения опыта и молодости.

«Речь идет о более сбалансированной исполнительной вертикали, которая, с одной стороны, учитывает опыт поколений, потому что некоторые члены кабинета министров – люди с опытом, они довольно долго исполняют обязанности в исполнительной вертикали. Они политические тяжеловесы, - отметил в интервью РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.- С другой стороны, на проблемных направлениях появилась молодежь из профессиональных страт. То есть это люди, которые изнутри знают проблему. И знают, как ее решать.