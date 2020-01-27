С потолка лился кипяток: во Владивостоке пенсионер сварился в ванной

Настоящая трагедия произошла в доме №8В на Адмирала Юмашева во Владивостоке. Вечером в пятницу с потолка одной из квартир пятиэтажки буквально хлынули потоки горячей воды. Беременная хозяйка жилища, попыталась достучаться к соседу, который ее топил, однако пожилой мужчина дверь не открывал. Пока жители подъезда продолжили стучать к дедушке, горожанка, подозревая худшее, обзванивала экстренные службы. Краны удалось перекрыть, а вот дверь в квартиру, в которой находился в опасности человек, никто вскрывать не спешил. Корреспондент «КП-Владивосток» невольно стал участником этих событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757007" frameborder="0"></iframe> Кипяток хлынул с потолка в пятиэтажке во Владивостоке.Милана СОКОЛ

Кипяток с потолка

Спокойный семейный вечер в пятницу оказался испорчен у жильцов одной из квартир на третьем этаже, когда с потолка хлынул кипяток. По словам очевидцев, перед ЧП мужчина вел себя необычно. Соседи уверяют, что у пенсионера были какие-то проблемы с головой и даже имелась соответствующая справка. Всегда тихий и нелюдимый пожилой мужчина в этот вечер топал, шумел. Как оказалось, у подобного поведения были свои причины – горожанин решил обмыть новенький телевизор, для этого позвал в гости соседа сверху. Стоит отметить, что парень – не самый благонадежный, у него имеется судимость. Как уверяет мать более молодого участника застолья, сын отсутствовала недолго, пропустил пару рюмочек и вернулся домой. По словам женщины, спустя какое-то время они услышали грохот. О громком звуке, похожем на падение, заявляет и беременная соседка снизу, квартира которой собственно и оказалась затоплена. По словам Елены, (имя изменено прим.ред.) спустя примерно 20 минут после этого начался потоп.

Горячий водопад с потолка со временем превратил жилище соседей в настоящую парную. Хозяйке помещения, которой к слову со дня на день рожать, пришлось буквально спасать квартиру от полного затопления. Благо напор сдерживал натяжной потолок. Елена рассказывает, что на помощь пришли родственники и жильцы подъезда, которые принесли тазики. Когда тара закончилась, в ход пошли даже кастрюли. Перекрыть воду оказалось не так-то просто, дело в том, что внутридомовые вентили, находятся в нарушении всех правил в пекарне, которая расположена с обратной стороны дома. С этой проблемой жильцы, кстати обращаются во всевозможные инстанции уже много лет. Поэтому очевидцы сначала нашли хозяев нежилого помещения и только после этого аварийная бригада приступила к работе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757014" frameborder="0"></iframe> Пожилой мужчина превратил квартиру соседей в парную.Милана СОКОЛ

Согласно официальным данным, в полицию с вечера пятницы поступили 3 сообщения о затоплении с просьбой вскрыть квартиру, в которой может находиться человек в опасности. Обеспокоенные горожане также обращались в МЧС, однако спасатели при отсутствии пожара не имеют прав проникать в жилище без соответствующих указаний сотрудников МВД. После отказа и предложения дождаться начала рабочей недели, пострадавшая вместе с супругом ночью направилась на Махалина, в отдел полиции №1 Ленинского района города. Семья еще раз объяснила ситуацию, заверив, что пожилой человек попросту мог упасть и свариться в кипятке. По словам супругов, им сказали разбираться с участковым, которого в выходные еще попробуй найди. Словом, никаких действий не последовало, а письменное заявление растерянная пара попросту не додумалась оставить. При этом длительное отсутствие всякой воды по стояку, а в аварийной квартире еще и света, интересное положение самой хозяйки, казалось, никого не волнует.

Не успели спасти

Попасть в злополучную квартиру, удалось лишь ближе к вечеру в субботу. Опрошенные участковым соседи продолжали уверять, что пожилой мужчина внутри, несколько человек видели, как он заходил домой накануне ЧП. Худшие предположения жильцов дома оправдались. Хозяин жилища, 1950 года рождения, находился в ванне, наполненной водой. Мужчина был в одной штанине, не исключено, что упал, запутавшись в одежде. Стиральная машинка стояла посередине ванной комнаты, возможно, что пенсионер пытался вылезти, хватаясь за бытовую технику. На теле пенсионера были сильные ожоги. В кухне, как и оговаривалось ранее, находились приборы на двух персон и остатки алкоголя. Присутствующий полицейский осмотрел квартиру, передал необходимую информацию коллегам, после чего смерть пенсионера зафиксировали медики. Труп жильца вывозили поздно вечером специалисты похоронной службы, мужчинам пришлось постараться, прежде чем извлечь дедушку из наполненной ванны.

Тело пенсионера обнаружили в ваннойФото: Милана СОКОЛ

«Комсомолка» уже обратилась в пресс-службу в МВД России по Приморскому краю с подробным рассказом о ситуации. Редакция просит провести расследование и оценить действия должностных лиц.

Как удалось выяснить журналисту, у погибшего мужчины во Владивостоке есть родственник. Его брат, которому теперь предстоит организовывать похороны, сам недавно перенес инсульт и находится не в лучшем состоянии. Во всех подробностях трагедии, которую, возможно, могли избежать, теперь будут разбираться специалисты.

Ванная комната оказалась затоплена, вода также дошла до прихожей и залаФото: Милана СОКОЛ

Мнение юриста

Почему специалисты органов внутренних дел не спешили предпринять экстренные меры, остается загадкой.

– Естественно в такой ситуации нельзя забывать о Конституции Российской федерации, которая гарантирует право неприкосновенности жилища. Отступлением считается официально выданное решение суда. Однако есть и другие законные нормы, которыми необходимо руководствоваться, например, в чрезвычайных ситуациях. Однако не каждый сможет взять на себя ответственность, поэтому вскрыть квартиру без целого ряда согласований довольно сложно. Чаще всего это происходит, когда родственников владельца найти не удается, а из жилища начинает исходить характерный запах разложения, – рассказывает бывший следователь, управляющий партнер Адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев.

Пожилой хозяин квартиры не реагировал на звонок и стуки в дверьФото: Милана СОКОЛ

Статья 3 пункт 3 ЖК РФ гласит, что проникновение в жилище без согласия проживающих в нем на законных основаниях граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного случая.

По словам специалиста, нарушением законодательства является и длительное отключение дома от систем жизнеобеспечения. Коммунальщики должны в короткие сроки решать проблему, обеспечив подачу воды, или электричества, в обход квартиру в которой произошло ЧП.