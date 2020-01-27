2020-01-27T12:44:51+03:00
Происшествия

Житель Владивостока отпинал собак соседки: встреча у лифта закончилась нелепой потасовкой

Конфликт произошел на глазах у ребенка. Горожане готовы сами наказать любителя распускать ноги [видео]
Милана СОКОЛ
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Потасовка в подъезде попала в прицел видеокамеры. Фото: print screen видеоПотасовка в подъезде попала в прицел видеокамеры. Фото: print screen видео
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Неприятный инцидент произошел 26 января в доме №7 на улице Сочинская во Владивостоке. В прицел видеокамеры, установленной в подъезде, попало странное поведение мужчины, который агрессивно повел себя по отношению к женщине с с небольшими собачками. Питомцы на поводках вышли вместе с девушкой из лифта, когда их встретил пинками разъяренный жилец. Чем именно животные помешали мужчине – остается загадкой, но вся история разыгралась на глазах у ребенка. Пользователи социальных сетей просят разобраться в ситуации полицейских, уверяя, что подобное поведение адекватным не назовешь.

Судя по записи видеокамеры, разборка на Сочинской произошла в воскресенье вечером, в 18:40. Девушка с собаками едва успела выйти из лифта, как на нее обрушился гнев стоящего в подъезде молодого мужчины. Парень начал пинать собак, которые к слову были на поводке, и на первый взгляд не представляли никакой опасности. Не исключено, что одна из них попросту залаяла, чем и вызвала негодование мужчины. Также возможно, что основной конфликт между жильцами случился задолго до встречи перед лифтом. Дворняжки, ростом чуть ниже колена, даже не пытались обороняться. Животные продолжали скользить по полу и прятаться за хозяйку, когда удары полетели и в саму женщину. Дама, кстати, как могла дала обидчику отпор.

Мужчина напал на женщину с собачками во Владивостоке.Видео: veles_katerina_ribalova! другой источник

– Жаль, что на месте женщины с двумя маленькими собачками не оказалось мужчины с бультерьером. Хотя к мужчине он претензий явно бы не имел. Надеюсь, что за женщину есть кому заступиться, – констатируют жители Владивостока.

Стоит отметить, что в момент потасовки рядом с нападавшим находилась девушка и школьник. Мальчик поспешил ретироваться, а, что касается спутницы, она даже не пыталась остановить разбушевавшегося молодого человека. Не пришла на помощь к заводчице и другая жительница дома, решившая также выгулять своего питомца.

– Бьет ногами собак, потом женщину. Пишите заявление в полицию, видео есть, такие вещи не должны сходить с рук, – констатируют возмущенные приморцы.

Пользователи интернета, по которому стремительно распространяется видео, просят разобраться в ситуации полицию и привлечь нападавшего парня к ответственности. К поступку мужчины многие горожане отнеслись крайне негативно и готовы сами разобраться с любителем распускать ноги.

– Я мечтаю, чтобы была создана организация «народная месть», чтобы таким индивидуумам мозги вправляли, – отмечают горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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