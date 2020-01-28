Так будет ли «Макдональдс» во Владивостоке? Прозвучало опровержение

На днях приморские СМИ стали распространять информацию об открытии одной из первых точек «Макдональдс» во Владивостоке. Якобы в ТЦ «Березка» по адресу: Русская, 16, на первом этаже уже идут ремонтные работы для «короля фастфуда». Ссылались на неофициальные источники, в том числе и на некоего представителя строительной компании Дениса Агафонова. Молодой человек написал в своем фейсбуке, что он уже приступил к внутренней отделке помещения для проекта «Макдональдс». Чуть позже пост парень удалил, а теперь и вовсе все отрицает. Говорит, что была информация ложной.

Редакции «КП» удалось связаться с директором ТЦ «Березка» Игорем Згиблым, который данные об открытии заведения также опроверг.

- Пока что это все слухи. Не знаю, кто распространяет эту информацию, но никаких договоров мы не подписывали. А касательно ремонтных работ на первом этаже – никакого заведения там не строят. Перестраиваются перегородки.

В общем, вопрос «появится ли все-таки «Макдональдс» во Владивостоке в этом году или нет?» - все еще актуален. Но напомним, что на последнем ВЭФ Олег Гуменюк встречался с генеральным директором «Макдоналдс» в России Марком Карена. Руководитель компании тогда сказал, что хоть Владивосток – не миллионник, но имеет колоссальный потенциал!

- Мы понимаем – настало время, и мы идем к вам», - заявил тогда Марк Карена. Открыть первый McDonald’s он пообещал в этом году.