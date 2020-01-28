2020-01-28T11:13:57+03:00
Общество

Так будет ли «Макдональдс» во Владивостоке? Прозвучало опровержение

Директор ТЦ «Березка» рассказал, что на самом деле строится на первом этаже здания
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Директор ТЦ «Березка» информацию об открытии заведения не подтвердилДиректор ТЦ «Березка» информацию об открытии заведения не подтвердилФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На днях приморские СМИ стали распространять информацию об открытии одной из первых точек «Макдональдс» во Владивостоке. Якобы в ТЦ «Березка» по адресу: Русская, 16, на первом этаже уже идут ремонтные работы для «короля фастфуда». Ссылались на неофициальные источники, в том числе и на некоего представителя строительной компании Дениса Агафонова. Молодой человек написал в своем фейсбуке, что он уже приступил к внутренней отделке помещения для проекта «Макдональдс». Чуть позже пост парень удалил, а теперь и вовсе все отрицает. Говорит, что была информация ложной.

Редакции «КП» удалось связаться с директором ТЦ «Березка» Игорем Згиблым, который данные об открытии заведения также опроверг.

- Пока что это все слухи. Не знаю, кто распространяет эту информацию, но никаких договоров мы не подписывали. А касательно ремонтных работ на первом этаже – никакого заведения там не строят. Перестраиваются перегородки.

В общем, вопрос «появится ли все-таки «Макдональдс» во Владивостоке в этом году или нет?» - все еще актуален. Но напомним, что на последнем ВЭФ Олег Гуменюк встречался с генеральным директором «Макдоналдс» в России Марком Карена. Руководитель компании тогда сказал, что хоть Владивосток – не миллионник, но имеет колоссальный потенциал!

- Мы понимаем – настало время, и мы идем к вам», - заявил тогда Марк Карена. Открыть первый McDonald’s он пообещал в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко: ситуация с коронавирусом находится на сверхконтроле у первых лиц государства
В прямом эфире радио "Комсомольская правда" министр здравоохранения рассказал, как Приморский край подготовился к борьбе со смертельным вирусом
В торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в стране кинотеатр с технологией ScreenX
В ТРЦ «Европейский», принадлежащем группе компаний «Киевская площадь» девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева, появится самый современный в России кинотеатр
Новости 24
«Опять пробки»: вечерний Владивосток стоит в заторах
Трамваи, подаренные Москвой, готовят к выходу на маршрут во Владивостоке
К нам приехал ревизор: Юрий Трутнев проверит во Владивостоке «Хаятты» и обсудит дальневосточную ипотеку
Рыбаки расстроятся: лед в заливах Владивостока будет уносить в открытое море
Пункты пропуска на границе Китая и Приморья закрыты после вспышки коронавируса
Утро начинается не с кофе: пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Находке
Желтый код опасности: штормовой ветер и минус 35 придут в Приморье
Тест-системы для обнаружения больных коронавирусом завезли в Приморье
Хороший мальчик: служебный пес Ореон помог найти бутылку с героином в Приморье
Вот это доброе утро: во Владивостоке 4-балльные пробки
Познакомились через соцсети: приморец пытался изнасиловать знакомую у себя дома
Сотрудница банка во Владивостоке подделывала подписи клиентов и выручила 17 миллионов рублей