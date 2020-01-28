Пока отец в отчаянии прощался с сыновьями в аэропорту Шереметьево, мама занималась своей новой личной жизнью

История с мальчиками, брошенными отцом в аэропорту Шереметьево, вызвала нешуточный резонанс. Больше всего общественность обсуждала даже не сам поступок комсомольчанина Виктора, а записку, которую он оставил в рюкзаке, прощаясь с сыновьями.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет» - лаконично описал свою ситуацию в записке Виктор.

Очевидно, что первый вопрос, который рождается - где мама? А мама жива, здорова и живет в Комсомольске-на-Амуре. Молодая, симпатичная и стройная Ольга занимается своей личной жизнью. О том, что ее сыновья в Москве, и вовсе узнала из сети.

Сейчас мама брошенных мальчиков ждет третьего ребенка, с Виктором же она развелась несколько лет назад из-за постоянных рукоприкладств. Эту информацию сейчас проверяют сотрудники полиции.

Здесь же возникает второй вопрос – почему мама не забрала детей к себе, раз бывший супруг - истязатель. Как оказалось, в этой истории, как говорят знакомые Ольги и Виктора, «хороши оба».

- Я с ней давно не общался, она скрывается от своих родителей и родственников. В этой ситуации я волнуюсь только за детей, потому что тут оба хороши, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Дмитрий, давний знакомый мамы брошенных в аэропорту детей. – Мальчиков лучше вообще не подпускать к этим горе-родителям. Оля сама не раз оставляла детей, как и ее бывший муж, крайний раз, когда он поехал на заработки в Корею, та отвела детей в сад с документами в надежде что за нее их устроят в детдом. Свалила устраивать свою личную жизнь. Чем она лучше Виктора? Сама так же поступала. У самой рыло в пуху, а строит из себя жертву

«КП-Владивосток» удалось связаться с двоюродной сестрой Ольги Вероникой, которая даже и не знала, что с родственницей приключилась такая беда. Женщина рассказала о том, что бабушка и дедушка детей живы. Мама Ольги также живет в Комсомольске-на-Амуре. Общаться со средствами массовой информации она не захотела, сведений о том, что они готовы оформить опеку над мальчиками, пока также нет.

Самое печальное, что два прекрасных мальчика оказались попросту не нужны ни папе, ни маме, ни другим родственникам. Единственный выход из ситуации, по мнению родителей, бросить и уйти.

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