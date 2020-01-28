2020-01-29T03:45:33+03:00
Общество

Новая техника для больших задач

Автопарк ВПЭС пополнили самой современной спецтехникой.
Сергей БАЛАНОВ
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На технику уже нанесли логотип ВПЭС. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии Владивостока.На технику уже нанесли логотип ВПЭС. Фото: Евгений Кулешов, пресс-служба мэрии Владивостока.
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Самое масштабное за последние 10 лет пополнение спецтехникой состоялось на Владивостокском предприятии электрических сетей. Автопарк МУПа пополнился УАЗами, КамАЗами, автогидроподъемниками и гусеничными экскаваторами. Всего для предприятия приобрели 20 единиц спецтехники, и скоро она будет отправлена в бой, поскольку в этом году перед ВПЭС стоят особенно важные задачи, сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Мэр лично осмотрел новую технику, предназначенную для ремонта сетей тепло- и электроснабжения. И сразу предупредил сотрудников предприятия, что работы будет много.

- Сейчас уже решен вопрос с освещением городских хоккейных коробок. Также необходимо проверить все фонари вокруг школ, детских садов и других спортивных и социально значимых объектов. Кроме того, при ремонте городских дорог освещение мы тоже должны учитывать. Где-то восстанавливать его, где-то строить новую сеть, - подчеркнул глава Владивостока.

Сегодня в автопарке МУПВ «ВПЭС» 199 единиц спецтехники. В основном это УАЗы, экскаваторы Hyundai, грузовая лаборатория «ГАЗель», краново-буровая установка, самосвалы, автокраны, погрузчики, самоходный кран и другие.

Среди вновь закупленной техники самые востребованные - бортовые УАЗы. Они отличаются высокой проходимостью и предназначены для ремонтных бригад, которые выполняют аварийный и плановый ремонты на электролиниях и тепловых сетях.

- Так серьезно автопарк Владивостокского предприятия электрических сетей не обновлялся 10 лет. За последние полгода была приобретена новая спецтехника. В основном это отечественные УАЗы. Они нужны ремонтным бригадам, которые дежурят в городе круглосуточно и устраняют порывы на тепло- и электросетях, - пояснил Алексей Шлемен, начальник автотранспортного предприятия управления транспорта МУПВ «ВПЭС».

Также предприятием приобретены два генератора для оперативного подключения соцкультобъектов и жилых зданий к бесперебойному электропитанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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