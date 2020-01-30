2020-01-30T06:01:50+03:00
Общество

Приморский край показал один из худших в ДФО результатов по освоению «дальневосточной субсидии» - Трутнев

Регион не смог освоить около 600 миллионов рублей
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
За 2019 год объем кассового исполнения плана в Приморье составил 91 процентЗа 2019 год объем кассового исполнения плана в Приморье составил 91 процентФото: пресс-служба правительства Приморского края
Изменить размер текста:

Приморский край не до конца освоил деньги, выделенные из федерального бюджета на социально-экономическое развитие региона. Напомним, что из российской казны на реализацию плана социального развития центров экономического роста край получил 12,9 миллиарда рублей на три года. В 2019 году регион не смог потратить порядка 600 миллионов.

По итогам 2018-2019 годов в Приморье восстановлено восемь фельдшерско-акушерских пунктов, построено три дома культуры, сдан физкультурно-оздоровительный комплекс в Фокино, проведен капитальный ремонт в помещениях, где сейчас находится детский технопарк «Кванториум». Также новое оборудование получили 29 больниц и 21 техникум региона.

- В то же время выполнена не вся работа. За 2019 год объем кассового исполнения плана составил 91 процент, на 600 миллионов работа не выполнена. Это один из худших показателей по работе в округе, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Вице-премьер отметил, что необходимо обратить внимание на формирование команды и на стройки - традиционную беду для региона. В качестве примера он привел многострадальные «Хаятты», которые возводились за бюджетные деньги и должны были быть готовы к саммиту АТЭС в 2012 году.

Глава Приморского края Олег Кожемяко отметил, что отставание образовалось за счет ряда не до конца возведенных объектов. В частности, это крытый тренировочной каток в Уссурийске, также не выполнены работы по подключению городских коллекторов в Большом Камне.

Напомним, что в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Приморья в регионе должны появиться: больницы в Артеме и Большом Камне, оборудование в 41 медучреждении края, построено два детских сада, четыре спортивных комплекса. Также должны быть отремонтированы дороги во Владивостоке и восстановлена трасса Артем - Находка - порт Восточный. Планом предусмотрены строительство четырех девятиэтажных дома на 750 квартир в Большом Камне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Трансплантолог Каабак о возобновлении уголовного дела против него: «Сроки давности уже давно вышли, но мы против закрытия расследования»
С 2016 года СК РФ расследуются обстоятельства смерти 16-летнего пациента, мать которого сама отказалась от лечения в центре хирургии имени Петрова, а потом и вообще от диализа в больнице по месту жительства [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Привет от Собянина: десять троллейбусов из Москвы передадут Владивостоку уже в этом году
Полицейские спасли редкую мохноногую птицу, едва не погибшую под колесами поездка в Приморье
Клинику, которая ставила эксперименты над животными, опечатали во Владивостоке
«Дальневосточная ипотека» в Приморье: почти 1,8 тысячи заявок, больше 1,3 миллиарда выданных кредитов
Во Владивостоке выясняют, как школьники изучили русский язык
Следователи ищут виновных в нападении бездомных собак на детей в Артеме
В Приморье 72-летняя бабушка с коммерческой жилкой занималась подпольной торговлей спирта
Да у меня связи в ФСБ: выдумщики из Приморья отправятся под суд за покушение на крупное мошенничество
Была одета во все черное: в Приморье уже 10 дней ищут девочку-брюнетку, пропавшую из детского дома
«Очень сильный»: синоптики предупреждают о порывистом ветре 30 января во Владивостоке
Снюсы вне закона: в Приморье официально запретили продажу опасных никотиновых смесей детям
Прикормленные людьми лебеди, остались зимовать в пригороде Владивостока
ВОЗ дала оценку действиям Китая по борьбе с коронавирусом
Дальневосточные журналисты и блогеры борются за поездку в Токио
Энергетики ДРСК подвели итоги ремонтной кампании 2019-2020 года
Как консервную банку вскрыл: во Владивостоке маневр Lexus закончился серьезным ДТП
Vladivostok Boat Show 2020: новые модели и проверенная классика!
Два приморца покатались на чужом авто и получили за это тюремные сроки