Приморский край показал один из худших в ДФО результатов по освоению «дальневосточной субсидии» - Трутнев

Приморский край не до конца освоил деньги, выделенные из федерального бюджета на социально-экономическое развитие региона. Напомним, что из российской казны на реализацию плана социального развития центров экономического роста край получил 12,9 миллиарда рублей на три года. В 2019 году регион не смог потратить порядка 600 миллионов.

По итогам 2018-2019 годов в Приморье восстановлено восемь фельдшерско-акушерских пунктов, построено три дома культуры, сдан физкультурно-оздоровительный комплекс в Фокино, проведен капитальный ремонт в помещениях, где сейчас находится детский технопарк «Кванториум». Также новое оборудование получили 29 больниц и 21 техникум региона.

- В то же время выполнена не вся работа. За 2019 год объем кассового исполнения плана составил 91 процент, на 600 миллионов работа не выполнена. Это один из худших показателей по работе в округе, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Вице-премьер отметил, что необходимо обратить внимание на формирование команды и на стройки - традиционную беду для региона. В качестве примера он привел многострадальные «Хаятты», которые возводились за бюджетные деньги и должны были быть готовы к саммиту АТЭС в 2012 году.

Глава Приморского края Олег Кожемяко отметил, что отставание образовалось за счет ряда не до конца возведенных объектов. В частности, это крытый тренировочной каток в Уссурийске, также не выполнены работы по подключению городских коллекторов в Большом Камне.

Напомним, что в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста Приморья в регионе должны появиться: больницы в Артеме и Большом Камне, оборудование в 41 медучреждении края, построено два детских сада, четыре спортивных комплекса. Также должны быть отремонтированы дороги во Владивостоке и восстановлена трасса Артем - Находка - порт Восточный. Планом предусмотрены строительство четырех девятиэтажных дома на 750 квартир в Большом Камне.