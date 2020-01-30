Во Владивостоке будут сдерживать рост цен на жилье после внедрения «дальневосточной ипотеки»

Стоимость жилья во Владивостоке заметно увеличилась после того, как заработала «дальневосточная ипотека». За 1,5 месяца действия программы стоимость квадратного метра выросла, что нивелирует эффект от льготного кредита. Возникший рост решено сдерживать, а в перспективе и снизить.

- Как сделать так, чтобы при увеличении спроса автоматически не увеличилась цена? Договорились, что будем определяться по новым районам застройки во Владивостоке, постараемся помочь людям подвести инфраструктуру, проведем торги не за деньги, а за стоимость квадратного метра, - сказал Юрий Трутнев, полпред президента РФ в ДФО.

Сначала край должен определить насколько земля будет востребована у людей, готовы ли они жить в том или ином районе. Если участок востребован, его выставят на торги на специальной электронной площадке. Компания, которая предложит самую низкую стоимость квадратного метра, выигрывает право возводить дом.

Также будут наказаны инвесторы, которые либо не хотят снижать стоимость участка, либо вовсе не пользуются землей. Наделы попросту будут переведены в парки и скверы.

- Если хотят, пусть строят, если нет, то, согласно нормативов, они будут иметь возможность посадить там деревья и поставить скамеечки. И мы еще будем контролировать в какие сроки они это будут делать. То есть мы лишим их права какого-либо строительства, это достаточно просто сделать, - резюмировал вице-премьер.