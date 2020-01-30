2020-01-30T12:40:35+03:00
Общество

Приехали из Китая: три человека в Приморье заподозрили у себя коронавирус

Всех больных срочно госпитализировали для обследования
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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У троих людей в Приморье подозрение на коронавирус. Фото: Антон ПетлицаУ троих людей в Приморье подозрение на коронавирус. Фото: Антон Петлица
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На днях в медучреждения Приморья обратились сразу три человека - по приезде из Китая они слегли с острой респираторной инфекцией. Из-за неспокойной эпидемологической ситуации за границей, как только путешественники почувствовали себя плохо, то заподозрили самое худшее - коронавирус. Чтобы не гадать, сразу же обратились за помощью к специалистам. На сегодняшний день, 30 января, всех пациентов госпитализировали, их обследуют.

Вообще, специалисты территориального Роспотребнадзора успокаивают приморцев тем, что пока в крае пока что все стабильно и случаев завоза инфекции из Китая или из других стран не зафиксировано. За практически месяц на границе в Россию досмотрели 121 тысячу человек, прибывших из неблагополучных по заболеваемости стран, из Китая – 75 тысяч. При этом у 13 людей было подозрение на коронавирус после посещения КНР. Они проходили специальные тесты, ни у одного диагноз не подтвердился.

- В медучреждениях края также имеется весь необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов, – подчеркнула замминистра Тамара Курченко.

Напомним, что основными симптомами коронавирусной инфекции являются температура, утомление, кашель с небольшим количеством мокроты (чаще сухой), ринорея, отек слизистой оболочки носа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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