Два «материнских капитала» для приморских семей

Инициатива президента России Владимира Путина о «материнском капитале» была впервые озвучена в 2006 году, а в нынешнем январе, снова обращаясь с Посланием Федеральному Собранию, президент заявил, что программа продлена до 2026 года и в нее вносят грандиозные изменения. Самое главное, что радует жителей Приморского края - это возможность решить жилищные проблемы, которые крайне актуальны для региона с высокими ценами на квартиры. Для помощи приморским семьям с детьми разработаны меры поддержки (26 выплат), среди которых есть и региональный материнский капитал. Разбираемся пошагово, как изменилась федеральная программа, как отличают материнские капиталы и как их можно получить.

1. Что меняется в программе с 2020 года?

До январского послания главы страны, рассчитывать на материнский капитал могли только семьи, где родился второй и третий ребенок. Это положение касалось федеральной программы и некоторых программ регионального материнского капитала. В некоторых субъектах федерации можно получить выплаты и за четвертого (в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Марий-Эл) и пятого (Республика Тыва).

С 2020 года в Федеральном законе появился пункт о том, что отныне на поддержку со стороны государства могут рассчитывать и те семьи, где ждут первенца.

- Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года, - отметил Владимир Путин.

Итак, с 2020 года размер выплаты для первого ребенка составит 466 617 рублей, а в случае рождения второго ребенка он увеличивается на 150 000 рублей. Если же семья не возьмет маткапитал на первого, то тогда можно претендовать на 616 тысяч 617 рублей за второго. Как отметил Владимир Путин, в дальнейшем, маткапитал будет ежегодно индексироваться.

КСТАТИ

Материнский капитал выдается один раз. Это касается федеральной меры поддержки. А вот по поводу регионального материнского капитала (РМК), то в некоторых регионах можно претендовать на него с каждым ребенком. В Приморье мера социальной поддержке предоставляется один раз.

2. На что можно потратить материнский капитал?

В этом пункте почти ничего не изменилось: сертификатом можно оплатить взнос за жилье (погасить ипотеку), адаптацию детей-инвалидов, оплатить детский сад либо обучение ребенка в аккредитованном в РФ учреждении, или вложить его в пенсионное обеспечение матери.

В 2020 году появилось существенное дополнение.

- Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома, - заявил Владимир Путин.

3. В чем отличие регионального материнского капитала?

Самое главное отличие - источник финансирования. Деньги на "большой" материнский капитал выделяют из бюджета страны, выплаты же по РМК идут из "казны" субъекта. То есть, в Приморье ответственные за эту меры поддержки - министерство труда и социального развития края.

Потратить региональный материнский капитал можно:

- На улучшение жилищных условий, ремонт, строительство;

- На получение образования ребёнком (детьми);

- На оплату медицинской помощи, в том числе на оплату проезда к месту лечения и обратно ребёнка и одного сопровождающего его лица (кроме средств РМК за второго ребёнка);

- На приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- На любые цели, если остаток от РМК составляет не более 10% от первоначального размера капитала (кроме средств РМК за второго ребёнка).

Кстати, так как сертификатом материнского капитала можно оплатить первоначальный взнос по жилищному кредитованию, то дальневосточные семьи могут использовать выплату для приобретения жилья по программе "льготной ипотеке".

- Программа позволяет использовать материнский капитал как для погашения ипотеки, так и в качестве первоначально взноса. Можно получать и дополнительные выплаты на третьего ребенка для погашения ипотеки, - говорит директор «Городского риэлтерского центра» Сергей Косиков.

4. Когда можно обратиться за РМК?

Обратиться за региональным материнским капиталом на второго или третьего ребенка, как правило, можно через год после рождения малыша. Но есть исключения.

Например, получить сразу выплату за второго ребенка можно в том случае, если надо выплатить первоначальный взнос и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. Еще два пункта, которые дают право реализовать сертификат сразу - это социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов и оплату дошкольного образования.

Региональный материнский капитал на третьего ребенка можно получить до истечения одного года, если надо оплатить лекарства и медицинские услуги. Сумма РМК в Приморье на второго ребенка составляет 139 985 рублей, за третьего ребенка в крае выплачивают 177 841 рублей.

- К нам уже обращаются с вопросами про маткапитал на первенца, интересуются продлением выплат от 2 до 7 лет. Мы готовы приступить к работе в этом сегменте сразу, после того, как инициативы Президента будут оформлены в федеральный закон и будут приняты все соответствующие нормативно-правовые акты. Безусловно, обо всем будем информировать через СМИ, - говорят в министерстве труда и социального развития Приморского края.

Материнский капитал нельзя обналичить. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств. Это правило касается и регионального материнского капитала - обналичивание запрещено.

5. Как получить материнский капитал?

Чтобы получить материнский капитал, необходимо подготовить пакет документов и отнести его в Многофункциональный центр (МФЦ). Далее специалист уже передаст все в Пенсионный фонд. В Приморье сейчас действуют 37 МФЦ и 71 их филиал. То есть, несложно найти ближайший центр к месту жительства.

Для того, чтобы оформить материнский капитал, необходимо предоставить следующие документы:

- паспорт;

- СНИЛС заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка;

- для усыновителей – свидетельство об усыновлении;

- свидетельство о браке или расторжении брака;

- для граждан, не имеющих постоянной прописки - справка, подтверждающая временную регистрацию.

Уже в самом МФЦ необходимо заполнить заявление на получение маткапитала. Заявление можно подать лично, через представителя или в форме электронного документа. Впрочем, это можно сделать и дистанционно на портале Госуслуг.

Чтобы получить региональный материнский капитал, жителям Приморья, кроме вышеперечисленного набора документов, потребуется справка о составе семьи, свидетельства о рождении (усыновлении) всех детей, документы, подтверждающие гражданство детей. К таковым относится свидетельство о рождении, в котором указано гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно-визовой службы о гражданстве ребёнка. Также по закону Приморского края, необходимо не только иметь гражданство РФ, но и проживать постоянно в регионе.

Подать документы на маткапитал и претендовать на него могут женщины, родившие или усыновившие детей, несовершеннолетние дети, утратившие в силу разных причин родителей. Но в этом случае, от их лица выступает патронатный воспитатель, опекун, сотрудник органов опеки. В очень редких случаях, претендовать на меру социальной поддержки может и отец ребенка. Но только если биологическая или приемная мать умерла. В этом случае, получатель может предоставить в МФЦ справку о смерти, но он не обязан это делать. ПФР в рамках межведомственного взаимодействия должен запросить ее в уполномоченных органах. Эти правила работают и при оформлении регионального материнского капитала.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году в Приморье

- выдано 3865 сертификатов РМК, воспользовались ими - 312 семей

- получили сертификат РМП по рождению третьего (последующего) ребенка почти 3000 приморских семей

- уже израсходовали средства выплаты 1,9 тысячи семей.