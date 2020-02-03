Сгорело все: семья с девятью детьми остались в Приморье без дома

В ночь на 1 февраля в селе Ново-Александровское сгорел дом. Мать и девять детей, выбежали на улицу в одних пижамах. Пожар отобрал у многодетной семьи все вещи, не осталось даже документов. Никто из людей не пострадал.

Наталья Желомко (мать) является активистом Ассоциации приемных семей Приморского края. Семерых ребят она взяла из детдома. Самому младшему ребенку в семье сейчас шесть лет, а самому старшему - четырнадцать.

- Сегодня ревела очень сильно, - рассказывает знакомая семьи. - Слава богу, все остались живы, но у детей нет даже одежды. У одной из девочек ДЦП, ей просто жизненно необходима специальная обувь. Если кто сможет, пожалуйста, помогите. Просто жалко их всех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758324" frameborder="0"></iframe> У многодетной семьи в Приморье сгорел дом. Видео предоставлено очевидцами.

Перечислить материальную помощь можно непосредственно самой Наталье. Карта привязана к номеру телефона: 89147083316 (Наталья Викторовна Ж).

Кстати, по факту пожара Следственный комитет Приморья проводит проверку.

- Организованна доследственная проверка, выясняется причина возгорания. Кроме того, многодетной матери будет оказана правовая помощь, - сообщили в краевом СУ СК.