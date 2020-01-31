Самодельное устройство взорвалось в жилом доме во Владивостоке, есть погибший

В ночь на 31 января в двухэтажном жилом доме на улице Первая поселковая, 29, произошел взрыв. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Сам дом, хоть и старый, внешне не пострадал. Квартира, в которой и произошел взрыв, сейчас опечатана. В подъезде следы крови.

В УМВД по Приморскому краю уточнили, что инцидентом занимается Следственный комитет. Источник в силовых структурах уточнил, что рядом находится школа №35, поэтому в первую очередь проверяется версия терракта. Соответственно, инциденту уделяется повышенное внимание.

В минздраве уточнили, что раненые находятся в реанимации.