Взрыв в жилом доме во Владивостоке: пострадавший, истекая кровью, добирался до соседнего подъезда за помощью

1-ая Поселковая, 29. Желтый ветхий двухэтажный дом, в котором этой ночью прогремел взрыв. Когда соседи услышали глухой звук, не сразу поняли, что именно случилось. Предположили, что в квартире просто что-то упало. Что-то большое и тяжелое. Однако вскоре стало ясно, причина шума не упавший предмет.

Яркий запах сырости в подъезде говорит о том, что соседи уже начали избавляться от следов ночного происшествия. Однако разглядеть кровавые пятна на деревянном полу несложно. Бордовые капли ведут на второй этаж. Вот и квартира №12. На железной двери пломбы с надписью «опечатано, 31.12.2020» и кровавый отпечаток ладони. Именно здесь ночью взорвалось самодельное устройство.

Соседи здесь с раннего утра принимают гостей с погонами, поэтому и журналистам не удивились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/757903" frameborder="0"></iframe> Взрыв в двухэтажном доме во Владивостоке: один погиб, двое в реанимации..Кристина ГРИН

Кое-где на месте ЧП еще видны пятна крови.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Одна из тех, кто проживает в этом доме, рассказала, что в 12-ой квартире проживает мужчина, один. По ее словам, он часто принимает гостей и любит у себя утраивать алкогольные вечеринки. Некоторые его приятели производили впечатление людей, состоящих «в близких отношениях» с наркотиками.

В этой квартире, расположенной на втором этаже, случилось ЧП.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Вместе с тем кровавые следы вели от подъезда, в котором прогремел взрыв, до соседнего. Там алые капли на полу растянулись от первого до второго этажа. Как оказалось, раненный взрывной волной хозяин квартиры сумел сам выйти из нее, дошел до соседнего подъезда и там искал знакомых, которые могли бы ему помочь.

В результате взрыва погиб человек, еще двое в реанимации.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Он приходил к своему товарищу. Муж услышал, что за стенкой кто-то стонет. Они там постоянно дерутся, ну алкашня, и он поэтому подумал, что просто кто-то опять по морде получил, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Ирина, соседка (имена изменены - прим.ред.). - Взрыв был, но не сильный. Супруг предположил сначала, что просто упало что-то большое и массивное в другом подъезде. Случилось все где-то в 1-2 ночи. Хозяин той квартиры хороший такой старинный посиделец, по какой статье отбывал наказание, я, конечно, не знаю. Ему лет 50, худой, маленького роста.

Дверь опечатана, кровавый след чье-то ладони, как метка места происшествия.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

По словам соседки, мужчина здесь живет едва ли не с рождения. Он не работает, ни семьи, ни детей – никого. Есть только старший брат, который раньше ему помогал, но уже давно опустил руки.

К этому часу известно, что хозяин квартиры – жив, он и один из его ночных гостей - в тяжелом состоянии. Еще один гость этого вечера скончался на месте.

- Двое пострадавших доставлены в «тысячекоечную». Они находятся в реанимации. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, - отметила в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды - Владивосток» Ксения Гусенцова, руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Приморского края.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Им и предстоит выяснить, что именно произошло в квартире и кто изготовил смертельную самодельную взрывчатку.

«КП-Владивосток» продолжает следит за развитием событий.