2020-02-03T04:48:59+03:00
Политика

Губернатор Приморья прокомментировал свою «отставку»

Олег Кожемяко высказался о «назначении в правительство РФ»
Милана СОКОЛ
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Олег Кожемяко не намерен покидать регион в ближайшие годыОлег Кожемяко не намерен покидать регион в ближайшие годыФото: Милана СОКОЛ
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Глава Приморского края Олег Кожемяко опроверг информацию об отставке с поста, в связи с возможным назначением в правительство России. Губернатор не планирует в ближайшие годы покидать край, в котором родился и вырос. Отвечая на вопросы ведущих и жителей региона в эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко», он назвал подобные новости лишь слухами, которые распускают заинтересованные лица.

Слухи об уходе губернатора Приморского края появились, когда начал формироваться новый состав правительства России. Однако, глава региона заверил, что странно было бы уходить с поста, спустя всего год после выборов, которое были достаточно непростые.

– Думаю, что идея о назначении, даже в голову никому не приходила, да и мне тоже. То, что касается слухов, которые периодически появляются, наверное, есть интересанты, которые их запускают. Я в эти слухи не верю, не читаю. У нас с вами очень много работы, как минимум на ближайшие 4 года. А дальше уже будут решать жители и президент, как нам нужно работать и, что нужно делать. Если удастся реализовать задуманное в крае, то это уже хорошо. Ну и хотелось бы конечно оставить за время работы положительный след в крае, чтобы были изменения, которые люди увидят, – констатировал Олег Кожемяко.

Губернатор также затронул тему кадровых перестановок в правительстве России. Олег Николаевич отметил, что большинство министров знает лично и сотрудничал с ними на протяжении долгого времени.

– Наши кураторы не поменялись, ни в Минвостокразвития, ни на уровне вице-премьера. Поэтому мы как реализовывали программы, так и продолжим. С этой стороны мы прикрыты. Вместе с тем, я думаю, что новый состав – это новый импульс для страны, потому что в любом случае этому Правительству нужно показать и сделать что-то лучше. Иначе какой смысл был бы менять его, мы это прекрасно понимаем. Ну и там подобраны профессионалы. Будут новые решения, которые, упростят работу местных властей, –отметил глава Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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