2020-02-03T08:02:46+03:00
Общество

Замок снежной королевы из сталагмитов вырос во Владивостоке

Наледи образовались из-за течи в трубе
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке выросли сталагмитыВо Владивостоке выросли сталагмитыФото: Евгений ШТЫГАЙЛО
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Настоящий замок Снежной королевы вырос во владивостокском поле. Ну, или, если говорить не так помпезно, в районе Спутника прорвало водопроводную трубу. Из-за течи и морозов на земле образовались огромные наледи, сталагмиты.

Как рассказали редакции «КП» в КГУП «Приморский водоканал», поврежденная труба принадлежит их предприятию. Но вода в ней проходит сырая, то есть, двигается от источника до станции водоотчиски. Так что местные жители могут не беспокоиться - вода к ним поступает без загрязнений.

Из-за течи и морозов на земле образовались огромные наледи, сталагмиты Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Из-за течи и морозов на земле образовались огромные наледи, сталагмитыФото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Кроме того, как рассказала Ольга Кудрявцева, представитель КГУП «Приморский водоканал», как только специалисты узнали о проблеме – сразу же ее устранили.

- Наледи остались, потому что течь была большой. Некоторые участки трубы заменили, а где-то пришлось новые приваривать. Периодически у нас бывают поломки, коллектор очень старый, был построен вместе с самим комплексом. В этом году и в следующем мы планируем большие работы по перекладке коллектора.

Местные жители облюбовали новую фотозону Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Местные жители облюбовали новую фотозонуФото: Евгений ШТЫГАЙЛО

А пока погода стоит относительно морозной, сказочные сталагмиты стали арт-объектами. Приморцы, знающие об их местоположении, приезжают фотографироваться с ледяными скульптурами.

Наледи образовались из-за течи в трубе.Евгений ШТЫГАЙЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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