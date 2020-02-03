Замок снежной королевы из сталагмитов вырос во Владивостоке

Настоящий замок Снежной королевы вырос во владивостокском поле. Ну, или, если говорить не так помпезно, в районе Спутника прорвало водопроводную трубу. Из-за течи и морозов на земле образовались огромные наледи, сталагмиты.

Как рассказали редакции «КП» в КГУП «Приморский водоканал», поврежденная труба принадлежит их предприятию. Но вода в ней проходит сырая, то есть, двигается от источника до станции водоотчиски. Так что местные жители могут не беспокоиться - вода к ним поступает без загрязнений.

Из-за течи и морозов на земле образовались огромные наледи, сталагмитыФото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Кроме того, как рассказала Ольга Кудрявцева, представитель КГУП «Приморский водоканал», как только специалисты узнали о проблеме – сразу же ее устранили.

- Наледи остались, потому что течь была большой. Некоторые участки трубы заменили, а где-то пришлось новые приваривать. Периодически у нас бывают поломки, коллектор очень старый, был построен вместе с самим комплексом. В этом году и в следующем мы планируем большие работы по перекладке коллектора.

Местные жители облюбовали новую фотозонуФото: Евгений ШТЫГАЙЛО

А пока погода стоит относительно морозной, сказочные сталагмиты стали арт-объектами. Приморцы, знающие об их местоположении, приезжают фотографироваться с ледяными скульптурами.