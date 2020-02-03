Ты - рыба моей мечты: наглые трехметровые сивучи «грабят» контейнеры на Камчатке

На дивной и далекой Камчатке многое не так, как в остальной части России в хорошем смысле фразы. Особенная природа, уникальные животные и свои безнадзорные животные, которые рыскают по мусоркам в поисках вкусненького. И это не привычные четвероногие Тузики с Барсиками, это огромные сивучи, чья дерзость удивляет.

ДЕРЗКИЙ И РЕЗКИЙ

В основном сивучи (или северный морской лев Стеллера) появляются на территории предприятий, занимающихся рыбой. Уж очень манит морских львов запах. Парочка таких наглых особ засветились перед камерой в этом году. Один наглец без доли стеснения забрался в обмороженный контейнер, второй сидел у воды и фыркал на человека, который пытался его снимать на телефон.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758375" frameborder="0"></iframe> Наглые трехметровые сивучи «грабят» контейнеры на Камчатке.Видео: ЯПлакал! другой источник

«Ну укусить-то не должен», - говорит автор видео и опасно близко подходит к внушительных размеров морскому млекопитающему. Но добавляет: «Какой красивый». Возможно, именно это польстило хищнику и он отпустил мужчину восвояси. Во всяком случае, о нападении сивуча на человека не сообщается.

ФОТОГРАФИРУЙТЕ, НО НЕ ЛЕЗЬТЕ

Хотя ушастый тюлень вполне может напасть если почувствует угрозу со стороны человека. Сивуч - хищник с огромными клыками и внушительными габаритами: вес от 350 килограммов (самки) до одной тонны (самцы), рост - три-три с половиной метра. Такого лучше не злить, иначе разъяренный мормлек вполне способен сломать человеку кости. И это в лучшем случае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758380" frameborder="0"></iframe> Сивуч ворует рыбу и огрызается.Видео: Камчатка! другой источник

Жители Камчатки знают об этой особенности сивучей и сильно их не тревожат. Но поснимать неуклюжих на суше гигантов - милое дело. Да и сами тюлени не особенно против, лишь бы не надоедали.

- Эти сивучи не боятся выходить на берег, потому что не видят агрессию от людей. К тому же животные уже давно привыкли жить в городе и извлекать выгоду из человеческой деятельности. Опасность для зверя заключается в том, что бродячие собаки могут укусить его и заразить чумой плотоядных, а сивучи - вымирающий вид и занесен в Красную книгу России, - прокомментировала Мария Воронцова, официальный представитель ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», который, в том числе, занимается изучением мормлеков.

На пирсах Петропавловска-Камчатского сивучи устраивают лежбища и спокойно нежатся на солнышке с сентября по середину мая. Это стало одной из достопримечательностей столицы региона, куда толпа стекаются туристы, чтобы посмотреть на удивительный симбиоз дикой природы и цивилизации.

СИВУЧИ-РЕЦИДИВИСТЫ

Огромные морские львы не первый год атакуют рыбные места региона. Ушастые тюлени любят воровать рыбу из тралов, что раздражает рыбаков. Понять можно: гигантский зверь в день может съесть до 100 килограммов рыбы.

Грабят сивучи-разбойники последние несколько лет, их добыча - рыбные отходы, которые перемалывают в муку. Ради пары килограммов голов тюлень может встать во весь рост и залезть в кузова КамАЗа, как это было в прошлом году. Или нагло есть рыбу из ящика пока люди занимаются перегрузкой улова с корабля на берег.

Сивуч ворует рыбу в порту у моряков.Видео: Олег Тендитник

Еще один гигантский сивуч так проголодался, что залез на траулер и стал жадно поглощать рыбу. На хищника не действовали ни уговоры, ни отборные ругательства. В итоге прогнали «пришельца» с помощью мощной струей из пожарного шланга. И то не сразу.