Дальний Восток становится ближе к регионам центральной части России

Авиаперевозки на Дальнем Востоке обретут второе дыхание — на это нацелен курс нового федерального правительства, взятый по поручению президента России. Субсидированные тарифы сохранят, их объем увеличат, а для межрегиональных рейсов планируется создание особой авиакомпании с новым отечественным авиапарком, сообщает «Восток-Медиа».

В РАЗЫ БОЛЬШЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Напомним, в декабре 2019 года во время традиционной пресс-конференции президент России Владимир Путин подтвердил, что «плоские тарифы» для дальневосточников, летающих в центральные регионы страны, сохранятся. Это стабильная мера, позволяющая людям покупать недорогие билеты, а авиакомпаниям — компенсировать затраты вне зависимости от потока и платежеспособности пассажиров. Причем, объем билетов с фиксированной ценой в эконом-классе даже увеличится, по словам главы государства.

С 2019 года программа субсидирования стала круглогодичной (раньше была сезонной), а размер федеральной субсидии увеличился. Возросло и количество рейсов, с учетом вошедших в состав Дальневосточного федерального округа Забайкальского края и республики Бурятия.

«В 2019 году мы получили финансирование в разы больше, что дало нам возможность осуществить перевозку более 1,2 млн граждан. Наши задачи совместно с Минтрансом, Росавиацией, авиакомпаниями обеспечить сохранение этих объемов, чтобы они не снижались», - пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

СПРОС НА НЕДОРОГИЕ БИЛЕТЫ ВЫРОС МНОГОКРАТНО

Минтранс намерен ввести на Дальнем Востоке так называемые защищенные авиамаршруты — то есть, постоянные направления субсидированных перевозок между регионами ДФО. Это будет пилотный для страны проект. В 2020 году увеличен объем субсидий на перевозки между дальневосточными регионами, с 1,598 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда рублей. Таким образом, еще больше пассажиров в наступившем году смогут купить билет на самолет из Якутска в Благовещенск или Хабаровск по доступной цене и без долгого ожидания.

«Самым востребованным является направление Владивосток-Москва, в том числе за счет трансфера для разлета по южным регионам страны, - отмечает коммерческий директор компании Билетур Татьяна Солодовникова. - За 2019 год в нашем агентстве было оформлено порядка 23 тысяч таких билетов, на 32% больше, чем в 2018. Почти в два раза увеличился объём на направлении Владивосток — Новосибирск: за год оформили около 7 тысяч билетов, увеличилось и количество рейсов на этом направлении. Особо популярным у молодёжи стало направление Владивосток-Южно-Сахалинск — за 2019 год было оформлено более 6 тысяч билетов. В 3,5 раза за год вырос спрос на авиабилеты Владивосток-Хабаровск. Растут показатели на направления Владивосток-Якутск, Владивосток-Магадан. В целом, объём оформленных в нашей компании авиабилетов в рамках программы субсидирования перевозок «Дальний Восток» с вылетом из Владивостока за год вырос более чем на 80%».

НОВАЯ АВИАКОМПАНИЯ СВЯЖЕТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Для обеспечения транспортной доступности дальневосточных регионов президент поручил правительству разработать план создания особой авиакомпании, которая будет при поддержке государства специализироваться на перевозках пассажиров и грузов. Этот вопрос обсуждается уже несколько лет. Теперь распоряжение опубликовано на сайте Кремля в перечне поручений президента России по итогам декабрьского совещания с правительством. В ближайшие сроки Владимир Путин ожидает получить правительственный доклад с конкретными предложениями.

Члены Кабмина уточнили, что создаваемая авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда отечественного производства. В первую очередь федеральный центр делает ставку на авиапарк новых самолетов небольшой вместимости. В частности, господдержку получила программа серийного производства 64-местного самолета Ил-114-300, предназначенного для использования на аэродромах с грунтовой взлетно-посадочной полосой. Кроме того, на замену Ан-2 планируется наладить выпуск самолета «Байкал» (ТВС-2ДТС) на Улан-Удэнском авиационном заводе — эту информацию на совещании с полпредом Юрием Трутневым в декабре подтвердили представители Минпрома.

Правительство должно определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных воздушных перевозок, а также стоимость их поставок и эксплуатации. Одновременно разрабатывается маршрутная сеть перевозок между дальневосточными аэропортами.

АЭРОПОРТЫ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

Сами аэропорты также получат федеральные деньги на реконструкцию и модернизацию. Разработан комплексный план магистральной инфраструктуры, куда вошли 40 мероприятий по реконструкции аэропортов ДФО на сумму 92,21 млрд рублей. Реализация этого плана до 2024 года признана ключевой правительственной задачей.

Приморский край может служить положительным примером развития внутренних авиамаршрутов и реконструкции аэропортов — так, аэропорт в Кавалерово в 2017 году стал современным и удобным для пассажиров, отсюда налажено межрегиональное авиасообщение с Хабаровском. В поселках Терней, Преображение, Восток и Светлая были построены новые аэровокзалы, модернизации подверглись аэродромы в Преображении и Дальнереченске.

Осенью 2019 года открылся новый терминал аэропорта в Хабаровске, сразу завоевавший сердца пассажиров комфортными условиями: в зале вылета здесь есть ортопедические кресла, а между сиденьями — розетки для usb-кабелей, чтобы подзарядить смартфон. Багаж в новом терминале выдают не дольше 20 минут, а транзитным пассажирам вообще не приходится думать о багаже — сотрудники аэропорта перегружают его сами.

Программа реконструкции дальневосточных аэропортов предполагает, что в Забайкалье гораздо быстрее, чем планировалось ранее, реконструируют аэропорт Чары. Сейчас он способен принимать лишь небольшие пассажирские самолеты. Автомобильное сообщение села Чара (располагается на на севере Забайкалья, рядом с которым идет разработка Удоканского месторождения меди) с крупными городами вообще отсутствует, а путь на поезде до Читы занимает 2,5 суток. Реконструкция запланирована на 2020 год, она должна полностью преобразить инфраструктуру воздушной гавани и кардинально улучшить авиасообщение Чары с Читой.