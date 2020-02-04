Губернатор исполняет мечты: Олег Кожемяко подарил маленькой Мирославе из Приморья собаку

У маленькой Мирославы из Находки была мечта: девочка очень сильно хотела, чтобы у нее появился четвероногий друг мопс. Но казалось, что желанию не сбыться - девочку воспитывают одни мама с бабушкой, которые просто-напросто не могли позволить себе такие траты. В надежде на чудо для внучки Светлана Мороз решила обратиться к главе Приморья, Олегу Кожемяко. Написала письмо, поведав о детских грезах.

Несколько позже Мирослава вместе с мамой приехали на лечение в одну из больниц Владивостока. Этим случаем и решил воспользоваться губернатор - приехал в гости, да еще и не один.

- Сегодня обменялись подарками с Мирославой. Девочка подарила мне поделки, а я исполнил ее желание - подарил собаку, - рассказал Олег Кожемяко в своем инстаграме, прикрепив видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758565" frameborder="0"></iframe> Губернатор подарил Мирославе из Приморья собаку. Видео: kozhemiako.oleg.! другой источник

Мирослава уже придумала кличку щенку – Зайка. По словам губернатора, они сразу же подружились.