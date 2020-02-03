2020-02-04T08:12:06+03:00
Общество

Единую «горячую линию» по вопросам здоровья женщин организуют в женской консультации «третьего» родильного дома

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В рамках борьбы с онкологией женская консультация «третьего» родильного дома организует «горячую линию». Единый телефон для консультаций по женскому здоровью +7-908-446-50-08 и +7-423-227-24-72

«Специалисты клиники проконсультируют женщин по вопросам онкологических заболеваний, предоставят нужную информацию по той или иной заболеваемости, а при необходимости помогут запиваться на приём к врачу», – уточнили в учреждении.

«Горячая линия» будет работать 4 февраля 2020 года с 8:00 до 13:00

В «Горячей линии» примут участие:

- Матюшкина Людмила Семёновна заведующая кафедрой, доцент, кандидат медицинских наук;

- Кравченко Елена Витальевна, врач высшей категории, заместитель главного врача по лечебной работе, кандидат медицинских наук;

- Михайлова Марина Александровна заведующая женской консультацией.

Уважаемые пациенты! Напоминаем вам, что ранняя диагностика заболеваний, это 99% гарантий на успешное выздоровление!

Берегите себя и своё здоровье!

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