2020-02-04T08:16:01+03:00
Общество

Honor Vladivostok Ice Run – праздник, который нельзя пропустить!

1500 человек из 10 стран преодолеют ледовые дистанции и поборются за главный приз в полмиллиона рублей
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Записывайте дату – 22 февраля 2020 года! Именно в этот день 1,5 тысячи любителей активного отдыха выйдут на старт V Международного ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run. Пробежать свои ледовые километры во Владивосток приедут бегуны со всего мира: Великобритании, Казахстана, Маврикии, Кореи, США, Таиланда, Японии и даже Мексики. Приедут спортсмены и из разных регионов России, включая те, которые сложно назвать соседними – Московская область, Казань, Иркутская область и другие. Регистрация еще открыта.

По традиции местом проведения забега станет бухта Новик в акватории Японского моря, у берегов острова Русский. Часть участников побегут классическую полумарафонскую дистанцию длиной 21,1 км, для желающих испытать себя на более короткой дистанции будут доступны 5 и 10 км, а самые маленькие участники смогут выбрать между 500 метров и 1 км. Призовой фонд мероприятия: полмиллиона рублей, а абсолютным победителям в каждой категории будут предоставлены стильные призы от генерального партнера – бренда HONOR. Компания HONOR и полумарафон Ice Run придерживаются единой идеологии - мотивировать людей быть активными, смелыми и свободными.

На финише все без исключения получат медали, а также набор финишера, который поможет восстановить силы после бега. В него войдут витаминные напитки от бренда Slavda Group и питательные наборы от компании Надежда-95.

Если вы хотите не только пробежать понравившуюся дистанцию, но и порадовать своих близких правильным подарком – подарочный сертификат на участие в Honor Vladivostok Ice Run это то, что нужно! Для заказа сертификата звоните по телефону: 8 (800) 505-47-20.

А чтобы быть в курсе главных беговых событий города, рекомендуем подписаться на страничку организаторов ледового полумарафона– клуба @rundnsrun.

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