2020-02-04T09:37:18+03:00
Общество

Коронавирус будет диагностировать искусственный интеллект, разработанный приморскими учеными

Разработка поможет врачам избежать ошибок и верно поставить диагноз
Александра ШОПЕНКО
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Во Владивостоке презентовали инновационную разработку для определения коронавирусаВо Владивостоке презентовали инновационную разработку для определения коронавирусаФото: Александра ШОПЕНКО
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Во Владивостоке презентовали разработку, которая сможет сказать: болеет человек коронавирусом или нет. Программа на базе искусственного интеллекта находится в облаке, что значительно повышает ее доступность.

Разработка поможет врачам не только диагностировать коронавирус, но ещё и назначать индивидуальное лечение. Программа анализирует информацию, предоставленную китайской стороной, а также базы данных, и «выкатывает» наиболее подходящие варианты. Разработчики отметили, что искусственный интеллект - не является истиной и врач сможет корректировать назначения.

Пока программа доступна узкому кругу пользователей и к ее масштабному тестированию еще не приступали. Когда она поступит в обращение - разработчики прогнозировать не хотят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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