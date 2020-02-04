Коронавирус будет диагностировать искусственный интеллект, разработанный приморскими учеными

Во Владивостоке презентовали разработку, которая сможет сказать: болеет человек коронавирусом или нет. Программа на базе искусственного интеллекта находится в облаке, что значительно повышает ее доступность.

Разработка поможет врачам не только диагностировать коронавирус, но ещё и назначать индивидуальное лечение. Программа анализирует информацию, предоставленную китайской стороной, а также базы данных, и «выкатывает» наиболее подходящие варианты. Разработчики отметили, что искусственный интеллект - не является истиной и врач сможет корректировать назначения.

Пока программа доступна узкому кругу пользователей и к ее масштабному тестированию еще не приступали. Когда она поступит в обращение - разработчики прогнозировать не хотят.