Учитель для ученика должен быть интереснее интернета

Ни для кого не секрет, что в современном мире качественное образование играет важную роль не только в получении профессиональных знаний, но и оказывает ощутимое влияние на формирование личности. Те навыки, которые передает школа своим ученикам, зачастую определяют дальнейшую судьбу студента, его личностный и профессиональный рост. Ну а тот факт, что в условиях глобализации сейчас без иностранного языка попросту не получится достичь каких-либо высот в карьере, заставляет многих родителей задуматься о правильном выборе учебного заведения. Оно и понятно, ведь каждый из нас желает своим детям только самого лучшего.

Всё чаще жители Владивостока предпочитают зарубежному образованию обучение в России, выбирая учебные заведения, где применяются новейшие учебные практики, царит атмосфера сотрудничества и доверия.

Гости радио «Комсомольская правда» - директор Международной лингвистической школы Ольга Шевченко и заместитель директора по науке Марина Артёменко - рассказали, как им удалось создать комфортную образовательную среду для учеников и преподавателей, достичь признания среди профессионального сообщества России и зарекомендовать себя в мире.

- С чего все начиналось?

- Международная лингвистическая школа появилась в 2006 году и уже через год мы были аккредитованы организацией международного бакалавриата. В 2013 году мы стали самостоятельной школой в составе «Дальневосточного центра непрерывного образования». Начинали свою работу с обучения 40 ребят, а на сегодняшний день у нас уже 410 учеников.

Марина Артёменко- заместитель директора по науке ДВНЦО Международная школа лингвистическая школаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Почему в названии школы есть слова «лингвистическая» и «международная»?

- Мы международная школа: из 410 ребят у нас учатся 52 иностранца, из 85 учителей – 5 иностранных учителей из Южной Кореи, США и Канады. У нас действительно очень много партнеров из других стран и, соответственно, наши проекты международные. Лингвистическую школу мы создали в тот момент, когда все внимание мира было акцентировано именно на языки. Мы преподаем английский и второй иностранный язык на выбор.

- Какой язык выбирают ученики в качестве второго чаще всего?

- В основном они выбирают китайский и французский, руководствуясь тем, какой язык им понадобится в будущем. Мы также предлагаем для изучения немецкий, японский и корейский, и в последнее время количество ребят, выбирающих эти языки, увеличивается.

- Инициатором каких интернациональных проектов стала Международная лингвистическая школа?

- Таких проектов, на самом деле, много. Текущий учебный год мы как раз начали с международного проекта, который был создан совместно с Московским государственным университетом им. Ломоносова. К нам во Владивосток приехали ребята из Японии, Швейцарии, Кореи и Китая. Они изучали русский язык на базе нашей школы совместно с преподавателями МГУ. Проект носит название «Привет, Владивосток!».

Ежегодно у нас проходит серьезный праздник, который мы называем International Week. Мы всю неделю знакомимся с культурами тех иностранных детей, которые обучаются у нас в школе. Кроме того, мы приглашаем к себе в гости представителей генеральных консульств и культурных центров Владивостока. В шестой раз в этом году мы будем проводить международный детский джазовый фестиваль, который со временем стал самым настоящим конкурсом. На него приезжают представители Дальнего Востока, Китая, Кореи и Японии. Проектов действительно много.

Международная лингвистическая школа в гостях на радио Комсомольская правдаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Во всех проектах задействованы дети, и они принимают в них непосредственное участие?

- Однозначно. Нам важно поддержать их инициативы, их идеи. Еще один очень хороший проект, который существует уже девять лет, это наше партнерство с Шэньсийским педагогическим университетом из Китая. Студенты этого вуза приезжают к нам на педагогическую практику. Иногда они не знают английского, русского, но им надо увидеть методику наших учителей, а потом провести урок. Получается, что мы одновременно учим их методике и русскому языку, как иностранному.

- Часто при выборе школы, родители ориентируются на результаты ОГЭ и ЕГЭ. Вам родители часто задают эти вопросы?

- Постоянно. Даже поступая в первый и пятый класс, родители спрашивают, а как наши выпускники сдают экзамены. Вы знаете, для меня средний показатель сдачи ЕГЭ и ОГЭ это не показатель работы школы, это не показатель работы учителя и учеников. Если ребенок хорошо учится, нацелен и мотивирован на сдачу экзаменов, он обязательно сдаст и с хорошим результатом. Наши выпускники сдавали ЕГЭ на 96 баллов, 92 балла. Достаточно стабильные хорошие результаты, поэтому мы гордимся своими выпускниками.

- В вашей школе действительно очень насыщенная учебная программа. А не происходит ли такого, что уже после поступления в вуз вашим выпускникам становится скучно?

- Обычно наши выпускники становятся старостами групп и факультетов. Они поступают в МГУ, МГИМО, ведущие университеты Санкт-Петербурга и зарубежья. Они привыкли к насыщенной активной работе, именно поэтому они выбирают вузы по своим запросам.

- Что вы понимаете под комфортной образовательной средой.

- Комфортная среда начинается с порога. От того, как выглядят стены, как проведен ремонт в школе. Расположенность учителей и родителей к ученикам и друг к другу. Тот самый треугольник родители-учителя-ребята превыше всего! Вкусное питание, разнообразные кружки. Все это и создает непередаваемую атмосферу. Конечно, не всем детям хочется идти на уроки, оно и понятно. Но детям хочется быть в школе, им здесь комфортно. Еще один залог успешной образовательной среды – большое количество подвижных игр во время перемен. У нас есть напольные шахматы, столы для настольного тенниса и многое другое.

Еще очень важен образ учителя. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы привлечь подростка, нужно быть интереснее интернета. Это непростая задача, и одной эрудицией не обойдешься. Нужны еще человеческие качества, которые привлекают детей: душевность, доброжелательность. Учитель может быть и другом, но это еще и партнер – это должен быть такой человек, с которым хочется выстраивать взаимодействие.

- Оценивают ли работу школы профессиональное сообщество?

- Да, конечно. В 2019 году наша школа награждена дипломом лауреата, а также золотой медалью конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в разработке и внедрении методов развития интеллектуальных способностей обучающихся — 2019» VIII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (Санкт-Петербург), а также список 500 лучших образовательных учреждений России. В 2017 году мы также вошли с число лучших школ России. Для нас это очень почетные награды, ведь они получены благодаря усилиям учителей, учащихся и родителей. Именно при таком сотрудничестве можно добиться высоких результатов. Мы ориентируемся на международные стандарты образования, и для нас очень важно наладить именно дружеские отношения внутри класса. Неслучайно в одном из наших классов вместе учатся и дружат ученики их Южной и Северной Кореи. В школе работают действительно профессионалы. Наша главная задача – не мешать им, а вдохновлять их и поддерживать их идеи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/758562" frameborder="0"></iframe> Все о современном школьном образовании и о том, как становятся студентами лучших вузов России и мира.