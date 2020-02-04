К новым знаниям - в обновленных зданиях

Несколько школ Владивостока ждет капитальный ремонт. Такое распоряжение дал глава города Олег Гуменюк в ходе рабочей поездки по учебным заведениям. Причем некоторые работы начнут, не дожидаясь летних каникул.

Одной из таких школ будет СОШ № 42 на Станюковича, 31а. В этом году здесь сделают новый современный фасад, заменят окна на пластиковые и отремонтируют актовый зал. Годом ранее установили новую автоматическую пожарную сигнализацию и обновили кровлю.

Олег Гуменюк осмотрел школу на Эгершельде. Фото: Анастасия Котлярова.

- Мы всеми силами поддерживаем аккуратный внешний вид школы, но без капитальных вложений тут не обойтись, - рассказала главе города директор школы Алена Кузнечик. - Очень рады, что в этом году у нас запланирован масштабный ремонт и на это нашлись средства.

Деньги на ремонт школ и детских садов выделяются из бюджета города ежегодно. Планы по ремонту составляют руководители образовательных учреждений.

- Также запланировали капитальный ремонт в 67-й и 69-й школах; где-то стадион нужно сделать, где-то - лестницы и подпорные стены на территории школ. Строители должны все сделать комплексно и качественно. Ведь речь идет о детях, - отметил Олег Гуменюк.

Массовые ремонты начинаются летом, чтобы не мешать учебному процессу. Но некоторые виды работ проводят уже весной.