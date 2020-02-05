2020-02-05T06:57:49+03:00
Здоровье

В Приморье в 2019 году оформили больше всего электронных больничных по ДФО

На втором месте оказалась Бурятия, а тройку лидеров замыкает Забайкальский край
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Дальневосточном федеральном округе по итогам 2019 года наибольшее число электронных больничных было оформлено именно в Приморском крае - 179 163. На втором месте Республика Бурятия - 176 213 ЭЛН, на третьем - Забайкальский край - 131 729 ЭЛН. Всего в ДФО в 2019 году оформлено 934 870 электронных больничных.

Электронный листок нетрудоспособности был введён в России в 2017 году. Из года в год число учреждений, переходящих на цифровой документооборот неуклонно растет. Например в Приморье уже 158 медицинских учреждений оформляют электронные больничные.

Всего в 2019 году в Приморье оформлено 426 734 листка нетрудоспособности, из них 179 163 – в электронном виде. В прошлом году Приморское отделение Фонда направило более 4,3 млрд рублей страховых выплат, среди которых за временную нетрудоспособность по болезни выплачено более 3,1 млрд рублей..

Как это работает?

Электронный больничный ускоряет выплату пособий, сокращает издержки и риск мошенничества. Медицинская организация отправляет ЭЛН на портал ФСС, а пациенту выдает квиток с номером, который нужно передать работодателю. Последний скачивает и заполняет ЭЛН в бухгалтерской программе, дополняет информацию и формирует электронный реестр. Получив от работодателя реестр, Фонд социального страхования перечисляет работнику положенное ему пособие. Все это в значительной мере экономит время.

Пациент может увидеть информацию об электронном больничном и выплате пособия в личном кабинете застрахованного лица ФСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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