Коллекционеры просят камчатских ученых поделиться минералами, впервые открытыми в России

Вулканы Камчатки не перестают манить исследователей - исполины до сих пор являются источниками открытий. Так, на термальных полях исследователи нашли неизвестные в России минералы. Открытие заинтересовало коллекционеров, которые просят поделиться образцами.

Специалисты исследовали термальные поля вулкана Кошелевский, Камбального вулканического хребта и Паужетского месторождения. Для изучения были взяты налеты легкорастворимых солей на поверхностях пород (выцветы). Результаты удивительны: удалось установить 11 минералов, большинство из которых не были описаны ни на Камчатке, ни в России. Среди них – клайрит, до этого его образование ученые не связывали с работой вулканов.

Подобное исследование минерального состава выцветов было сделано впервые. Дело в том, что минералы достаточно сложные для изучения и раньше приборная база не позволяла проводить такие работы. Последние несколько лет ученые начинают погружаться в этот полный открытий мир.

- Как только мы опубликовали первые тезисы, нам написали ведущие коллекционеры России и попросили образцы в свои экспозиции. Это говорит о том, что таких находок у нас до этого на территории России не было. Образцами мы делимся, потому что в коллекциях материалы сохраняются и в будущем ученые могут взять и исследовать их новыми методами, привнести что-то новое, - рассказала «КП» кандидат геолого-минералогических наук Елена Житова, заведующая лабораторией Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Летом этого года команда Елены Житовой снова отправится на термальные поля вулкана Большого Семячика. Последние работы там проводились в 60-х годах прошлого века и отчеты почти не сохранились.