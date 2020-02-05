2020-02-05T11:10:20+03:00
Общество

Трехлетняя девочка в Приморье жила в загоне с козой и теленком

Ребенка забрали из неблагополучного жилища, но бабушка готова на все, чтобы ее вернуть [фото]
Милана СОКОЛ
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Ребенок жил на ферме вместе с животнымиРебенок жил на ферме вместе с животнымиФото: Милана СОКОЛ
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Полицейские и представители соцопеки, проводившие в Приморье рейд по семьям с опекаемыми детьми, обнаружили трехлетнюю малышку, которая делила кров со скотом на ферме под Уссурийском. В помещении, где периодически жил ребенок, был загон с телятами и козлятами, мешки с кормом, а также медикаменты для животных в открытом доступе. Подобное соседство инспекторы ПДН не оценили и временно изъяли ребенка у опекуна.

В комнате был загон для телят и козлят. Фото: УТ МВД России по ДФО

В комнате был загон для телят и козлят. Фото: УТ МВД России по ДФО

Проверяющих смутило не только наличие животных, которые родились буквально несколько дней назад, но и отсутствие ремонта – нависшие провода, неокрашенный пол, отвалившаяся со стен штукатурка. Одним словом, не место для пребывания ребенка. Комната, в которой находилась малышка, не отвечала гигиеническим требованиям. Поэтому для охраны жизни и здоровья девочки, специалисты решили временно ее забрать. Сейчас девочка находится в КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Интерьер комнаты оставляет желать лучшего. Фото: УТ МВД России по ДФО

Интерьер комнаты оставляет желать лучшего. Фото: УТ МВД России по ДФО

Опекун трехлетней девчушки – ее 70-летняя бабушка. Как удалось выяснить «Комсомолке», женщина – глава фермерского хозяйства. В селе у семьи есть свой дом, но из-за большой загруженности на работе родственница вынуждена брать ребенка с собой, при этом нередко оставаться с ночевкой в комнате, больше похожей на хлев.

– Органы системы профилактики регулярно проводят мероприятия по проверке опекаемых детей. Рейд в эту семью был не первым. С бабушкой уже проводились беседы о запрете ночевок на ферме, ведь в селе у них есть свой дом, который отвечает всем требованиям. Понятно, что женщине тяжело каждый день ходить на далекие расстояния, но закон есть закон, – прокомментировала «Комсомолке» начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

По словам специалиста, в целом бабушка хорошо ухаживает за ребенком, девочка опрятно одета и накормлена. Но вот условия пребывания на ферме действительно оставляют желать лучшего. Сейчас малышка находится в местном социально-реабилитационном центре. Бабушка прикладывает все усилия, чтобы в срочном порядке исправить ситуацию и вернуть опеку над внучкой.

По информации пресс-службы УТ МВД России по ДФО, факт пренебрежительного отношения опекуна к своим обязанностям инспекторы ОПДН МВД России на станции Уссурийск зафиксировали и передали в органы социальной защиты.

Новорожденных животных привязали поближе к печке, в этой же комнате ночевала малышка. Фото: УТ МВД России по ДФО

Новорожденных животных привязали поближе к печке, в этой же комнате ночевала малышка. Фото: УТ МВД России по ДФО

ИСТОЧНИК KP.RU

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