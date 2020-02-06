Китайские овощи и фрукты возвращаются на рынок, а вот суражевские огурцы придется выкинуть

Рынок на Спортивной постепенно оживает после восстановления грузового сообщения с Китаем. На прилавках вновь появляются фрукты и овощи из Поднебесной. Цена уже не такая высокая, как была в период закрытия границы, но пока еще не соответствует привычной. Корреспондент «Комсомолки» разбирался, кто же все-таки завышает ценник на продукты из КНР, и почему отечественные продукты не могут конкурировать с китайскими.

Сейчас рынок на Спортивной работает не на всю свою мощность. Сказывается на этом сразу несколько факторов. Во-первых, часть товара застряло на границе. Во-вторых, большинство граждан Китая отправились на родину для празднования Нового года по восточному стилю и застряли в своем городе. В-третьих, на некоторых торговых рядах администрация рынка затеяла ремонт. Часть прилавков закрыта, но кое-где продолжается активная торговля. Кто-то распродает остатки продуктов, закупленные еще до праздников, в то время как другие вынуждены закупаться на овощных базах по завышенному ценнику.

Продавцы в этом киоске говорят, что овощи на прилавке поступили к ним уже из новой партии после открытия границы.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Первый киоск на нашем пути – он расположен у самого выхода с рынка. Здесь можно купить помидоры в ценовом диапазоне от 250 до 400 рублей, а за огурцы просят 350 рублей. Здесь же можно узнать точный вес, во всяком случае, об этом гласит табличка.

- У нас все фрукты и овощи китайские. Старую партию уже всю распродали, на прилавках уже новая продукция – с открытой границы. Потихонечку фуры пускают. Поступлений товара не было как раз, когда у них новый год был, мы тогда запасы распродавали. Буквально вчера нам привезли новую партию, и сегодня тоже был завоз с утра. Даже на базах Владивостока уже товар есть, его везут напрямую со склада в Уссурийске, - говорит продавец одного из киосков.

На рынке раньше был дефицит овощей, но постепенно ситуация выправляется.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В следующем киоске торговля идет достаточно активно, нам даже пришлось подождать около десяти минут, чтобы выждать свою очередь к продавцу. Милая женщина с улыбкой рассказывает, как сейчас в магазине идет торговля.

Кто-то еще распродает товар, купленный до китайского Нового года.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Помидоры из Китая по 250 рублей продаем, завозили их еще до того, как закрыли границу. Традиционно перед китайским Новым годом цена растет, потому и стоимость такая. Говорят, что фуры новые пошли, но я еще ничего не закупала, пока распродаю запасы. Вот закончились три дня назад огурцы, пришлось как-то выкручиваться. Нашли в Суражевке огурцы, поставили ценник 420 рублей за кило. Конечно, очень дорого, но не поставим же мы их по 500 рублей, тогда их никто не купит. Кстати, везде пишут, что по 230-250 рублей продают – неправда это. Я покупала эти огурцы в Партизанске по 400 рублей, на прилавок выставила по 420, и все равно никто их не берет. И ладно бы они были качественными. Вот помидоры из Азербайджана – большие, мясистые, стоят 500 рублей за кило, но их берут, потому что понимают, за что платят. А тут я сама взяла на пробу огурец этот, а он внутри прямо водянистый и невкусный, у него прямо большие зерна, на салат не постругаешь. Китайские огурцы вкуснее, - говорит продавец торговой точки.

Суражевские огурцы никто не берет. Продавцам придется их выбросить.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Женщина с грустью в голосе говорит, что, скорее всего, придется суражевские огурцы выбросить, так как два дня к ним никто не прикоснулся. Продолжая обход торговых рядов, мы заметили, что один киоск, где раньше торговали граждане Китая, закрыт. Как уверяют продавцы из соседней торговой точки, закрылись они еще до Нового года. «Видимо, не смогли вернуться во Владивосток из-за вспышки коронавируса», - рассказывают постояльцы рынка. Продавцы еще одного киоска пошли на хитрость – не стали выставлять ценники на витрину. Впрочем, они оказались весьма неразговорчивыми. «Огурцы триста, помидоры двести пятьдесят. Нам товар привозят, говорят цену, так и продаем. Откуда везут - не знаем, уходите, не мешайте, пожалуйста».

Помидоры из Азербайджана покупают даже несмотря на их высокую цену.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Делать нечего, продолжаем поиски других овощных магазинов. Пришлось пройти вглубь рынка и заглянуть в весьма отдаленную лавку. Впрочем, даже здесь мы нашли огурцы и помидоры по среднему рыночному ценнику.

Этот киоск закрылся еще до Нового года по восточному стилю.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Огурцы помидоры из Китая, завозили все до китайского Нового года. Берут неохотно, оно и понятно, ценник им 300 рублей за кило огурцов. Берем овощи с оптовой базы. Вот, считай, взяли ящик огурцов задешево – где-то 100 рублей за кило, распродали, приезжаем за новым, а он уже стоит 300! Что вот нам делать? Не торговать же себе в убыток, мы напрямую зависим от оптовых цен. Вот как границу закрыли с Китаем, так цена и скакнула на всех оптовых базах, будто сговорились. Есть альтернатива – суражевские огурцы, но они дорогие, мы даже не стали рисковать. Их все равно никто не купит, вот и китайские по 300 даже почти никто не берет. Все ждем открытия границ и падения цен.

В таком несправедливом ценообразовании продавцы винят тех, у кого они эти товары и закупают.

Продавцы не могут продавать овощи дешевле. Рост цен напрямую зависит от поставщиков.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Знаете, вот до сих пор непонятна одна вещь. Китайские огурцы, которые нужно вести из-за границы, стоят до 150 рублей. Суражевские огурцы выращивают здесь, в Приморье, а стоят они 400 рублей. Как так? Вот он, рынок во всей красе, - гневается торговец.

Фермерский рынок пустует. Почти все оставшиеся продавцы на Спортивной покупают товар у оптовиков - это овощные базы преимущественно Владивостока и Уссурийска. Несмотря на колебания цен, коммерсанты особо не унывают. В любом случае, торговля не останавливается, а овощи и фрукты с каждым днем становятся доступнее. Тем не менее, пока до конца не ясно, когда товары из Китая будут стоить привычные деньги, ведь никто не дает гарантии, что даже после нормализации эпидемиологической ситуации в КНР стоимость продуктов вернется к докризисным показателям.