2020-02-06T08:11:33+03:00
Общество

Китайские овощи и фрукты возвращаются на рынок, а вот суражевские огурцы придется выкинуть

Продавцы рынка на Спортивной говорят, что высокая цена на продукты не их прихоть, а след от невидимой руки рынка
Алексей САМУСЬКОВ
Поделиться:
Ценник пока еще кусается, но с каждым днем цена все ниже и ниже.Ценник пока еще кусается, но с каждым днем цена все ниже и ниже.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
Изменить размер текста:

Рынок на Спортивной постепенно оживает после восстановления грузового сообщения с Китаем. На прилавках вновь появляются фрукты и овощи из Поднебесной. Цена уже не такая высокая, как была в период закрытия границы, но пока еще не соответствует привычной. Корреспондент «Комсомолки» разбирался, кто же все-таки завышает ценник на продукты из КНР, и почему отечественные продукты не могут конкурировать с китайскими.

Сейчас рынок на Спортивной работает не на всю свою мощность. Сказывается на этом сразу несколько факторов. Во-первых, часть товара застряло на границе. Во-вторых, большинство граждан Китая отправились на родину для празднования Нового года по восточному стилю и застряли в своем городе. В-третьих, на некоторых торговых рядах администрация рынка затеяла ремонт. Часть прилавков закрыта, но кое-где продолжается активная торговля. Кто-то распродает остатки продуктов, закупленные еще до праздников, в то время как другие вынуждены закупаться на овощных базах по завышенному ценнику.

Продавцы в этом киоске говорят, что овощи на прилавке поступили к ним уже из новой партии после открытия границы. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Продавцы в этом киоске говорят, что овощи на прилавке поступили к ним уже из новой партии после открытия границы.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Первый киоск на нашем пути – он расположен у самого выхода с рынка. Здесь можно купить помидоры в ценовом диапазоне от 250 до 400 рублей, а за огурцы просят 350 рублей. Здесь же можно узнать точный вес, во всяком случае, об этом гласит табличка.

- У нас все фрукты и овощи китайские. Старую партию уже всю распродали, на прилавках уже новая продукция – с открытой границы. Потихонечку фуры пускают. Поступлений товара не было как раз, когда у них новый год был, мы тогда запасы распродавали. Буквально вчера нам привезли новую партию, и сегодня тоже был завоз с утра. Даже на базах Владивостока уже товар есть, его везут напрямую со склада в Уссурийске, - говорит продавец одного из киосков.

На рынке раньше был дефицит овощей, но постепенно ситуация выправляется. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На рынке раньше был дефицит овощей, но постепенно ситуация выправляется.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В следующем киоске торговля идет достаточно активно, нам даже пришлось подождать около десяти минут, чтобы выждать свою очередь к продавцу. Милая женщина с улыбкой рассказывает, как сейчас в магазине идет торговля.

Кто-то еще распродает товар, купленный до китайского Нового года. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Кто-то еще распродает товар, купленный до китайского Нового года.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Помидоры из Китая по 250 рублей продаем, завозили их еще до того, как закрыли границу. Традиционно перед китайским Новым годом цена растет, потому и стоимость такая. Говорят, что фуры новые пошли, но я еще ничего не закупала, пока распродаю запасы. Вот закончились три дня назад огурцы, пришлось как-то выкручиваться. Нашли в Суражевке огурцы, поставили ценник 420 рублей за кило. Конечно, очень дорого, но не поставим же мы их по 500 рублей, тогда их никто не купит. Кстати, везде пишут, что по 230-250 рублей продают – неправда это. Я покупала эти огурцы в Партизанске по 400 рублей, на прилавок выставила по 420, и все равно никто их не берет. И ладно бы они были качественными. Вот помидоры из Азербайджана – большие, мясистые, стоят 500 рублей за кило, но их берут, потому что понимают, за что платят. А тут я сама взяла на пробу огурец этот, а он внутри прямо водянистый и невкусный, у него прямо большие зерна, на салат не постругаешь. Китайские огурцы вкуснее, - говорит продавец торговой точки.

Суражевские огурцы никто не берет. Продавцам придется их выбросить. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Суражевские огурцы никто не берет. Продавцам придется их выбросить.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Женщина с грустью в голосе говорит, что, скорее всего, придется суражевские огурцы выбросить, так как два дня к ним никто не прикоснулся. Продолжая обход торговых рядов, мы заметили, что один киоск, где раньше торговали граждане Китая, закрыт. Как уверяют продавцы из соседней торговой точки, закрылись они еще до Нового года. «Видимо, не смогли вернуться во Владивосток из-за вспышки коронавируса», - рассказывают постояльцы рынка. Продавцы еще одного киоска пошли на хитрость – не стали выставлять ценники на витрину. Впрочем, они оказались весьма неразговорчивыми. «Огурцы триста, помидоры двести пятьдесят. Нам товар привозят, говорят цену, так и продаем. Откуда везут - не знаем, уходите, не мешайте, пожалуйста».

Помидоры из Азербайджана покупают даже несмотря на их высокую цену. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Помидоры из Азербайджана покупают даже несмотря на их высокую цену.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Делать нечего, продолжаем поиски других овощных магазинов. Пришлось пройти вглубь рынка и заглянуть в весьма отдаленную лавку. Впрочем, даже здесь мы нашли огурцы и помидоры по среднему рыночному ценнику.

Этот киоск закрылся еще до Нового года по восточному стилю. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Этот киоск закрылся еще до Нового года по восточному стилю.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Огурцы помидоры из Китая, завозили все до китайского Нового года. Берут неохотно, оно и понятно, ценник им 300 рублей за кило огурцов. Берем овощи с оптовой базы. Вот, считай, взяли ящик огурцов задешево – где-то 100 рублей за кило, распродали, приезжаем за новым, а он уже стоит 300! Что вот нам делать? Не торговать же себе в убыток, мы напрямую зависим от оптовых цен. Вот как границу закрыли с Китаем, так цена и скакнула на всех оптовых базах, будто сговорились. Есть альтернатива – суражевские огурцы, но они дорогие, мы даже не стали рисковать. Их все равно никто не купит, вот и китайские по 300 даже почти никто не берет. Все ждем открытия границ и падения цен.

В таком несправедливом ценообразовании продавцы винят тех, у кого они эти товары и закупают.

Продавцы не могут продавать овощи дешевле. Рост цен напрямую зависит от поставщиков. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Продавцы не могут продавать овощи дешевле. Рост цен напрямую зависит от поставщиков.Фото: Алексей САМУСЬКОВ

- Знаете, вот до сих пор непонятна одна вещь. Китайские огурцы, которые нужно вести из-за границы, стоят до 150 рублей. Суражевские огурцы выращивают здесь, в Приморье, а стоят они 400 рублей. Как так? Вот он, рынок во всей красе, - гневается торговец.

Фермерский рынок пустует. Почти все оставшиеся продавцы на Спортивной покупают товар у оптовиков - это овощные базы преимущественно Владивостока и Уссурийска. Несмотря на колебания цен, коммерсанты особо не унывают. В любом случае, торговля не останавливается, а овощи и фрукты с каждым днем становятся доступнее. Тем не менее, пока до конца не ясно, когда товары из Китая будут стоить привычные деньги, ведь никто не дает гарантии, что даже после нормализации эпидемиологической ситуации в КНР стоимость продуктов вернется к докризисным показателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"В 90-х с хамами сражалась, сейчас кальяны коллекционирую": вахтер общежития рассказала о жизни современных студентов
17 лет в службе исполнения наказаний и 27 - в "общаге": строгая привратница поделилась секретами укрощения студентов и поведала, чем отличаются поколения, грызущие гранит науки. Осторожно, текст вызывает ностальгию.
Китайский коронавирус, последние новости на 6 февраля 2020: Эвакуированных россиян поместили на двухнедельных карантин, а недобросовестные аптеки лишат лицензии
Число заболевших во всем мире приближается к 30 тысячам. Сообщаем последние новости про китайский коронавирус к этому утру, 6 февраля 2020 года
«Все медики в химзащите, а мы - в одинаковых пижамах»: эвакуированные из очага коронавируса рассказали, как их встретили в России
Уставших, напуганных, с сонными детьми на руках россиян и граждан соседних стран доставили из Китая в карантин под Тюменью самолетами ВКС [фото, видео]
Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий
Из эпицентра распространения коронавируса в Россию доставили не только наших соотечественников, но и граждан соседних государств. Сообщаем последние новости про эвакуацию россиян в Тюмень из-за коронавируса на утро 5 февраля
Геннадий Онищенко: В России ещё могут появиться заражённые коронавирусом. Но у нас есть все, чтобы справиться с ним
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым рассказал о том, что анализы проводит лаборатория, которую спасли от ЦРУ
Новости 24
В Приморье за сутки прибыло 286 человек из Китая, больных из них всего лишь трое
Полковник полиции, подозреваемый в убийстве приморского «атамана», в отпуске
Приморочка пустила к себе пожить мужчину, а он обокрал ее гостей
Приморского стивидора оштрафовали на полмиллиона и это только начало
Торговый павильон загорелся во Владивостоке
Ревность вынудила пенсионера из Приморья взять в руки револьвер и выстрелить в соперника
Пассажирский автобус во Владивостоке столкнулся с легковушкой
Глава Следкома РФ проверит - почему девочка из Приморья жила в загоне с телятами
Город-призрак: появилось видео опустевшего центра Суйфэньхэ
В Приморье дерзкий хулиган обматерил спасателей и опубликовал видеодоказательство в сети
Поиски мужчины с татуировками на пальцах, пропавшего в июне прошлого года, завершены
Прокуратура Приморья начала проверку из-за найденного в загоне с теленком трехлетнего ребенка