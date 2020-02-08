Счастливчикам, которым удалось увидеть амурского тигра в дикой природе, очень повезло - шанс встретиться с редким хищником крайне мал. Еще более ничтожна вероятность столкнуться с полосатой семьей, но авторам этого видео выпала уникальная возможность взглянуть на шкодливых подростков. Свои эмоции приморцы пытались выразить так ярко, что пришлось убрать звук.

На видео три тигренка попали в свет фар: один подросток засеменил в темноту, второй - самый любопытный - бесстрашно подошел к машине, сел и стал внимательно разглядывать «непонятную штуку». Третий юнец вроде как тоже побежал к авто, но на полпути передумал и пустился в ночь за собратом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759544" frameborder="0"></iframe> Подростки везде одинаковые: банда редких и любопытных тигрят вышла к людям в Приморье.Видео: центр «Амурский тигр»! другой источник

«А где же мама тигрят?», спросите вы. Если приглядеться, то в темноте можно увидеть силуэт еще одну редкую кошку. Правда, непонятно кто это: мама или еще один полосатый подросток. Но даже если в темноте скрывается не родительница, то, по словам специалистов, ситуация все равно штатная.

- Если вдалеке не мать, а четвертый тигренок, то это нормально. Котята уже явно не маленькие, ориентировочно чуть более года, выглядят очень упитанными. В таком возрасте они могут свободно гулять на удаление в несколько километров от матери, - рассказали специалисты центра «Амурский тигр».

Стоит отметить правильное поведение людей, которые не стали провоцировать хищников, кормить и преследовать их. Где произошла встреча людей и одних из самых красивых кошек в мире - не раскрывается в целях защиты полосатого семейства от браконьеров.