2020-02-08T11:02:32+03:00
Общество

В Приморье неизвестные убили одного из самых редких хищников в мире

Специалисты нашли в лесу капли крови и подозрительные следы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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У экспертов нет сомнения, что убит именно редкий тигрУ экспертов нет сомнения, что убит именно редкий тигрФото: Влад КОМЯКОВ
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В приморском лесу неизвестные убили краснокнижного амурского тигра. Следы, указывающие на преступление, специалисты нашли в Михайловском районе. Дело занялась полиция.

Редкого хищника убили недалеко от села Отрадное. Специалисты охотнадзора и центра «Амурский тигр» поняли это по следам волочения от крупного животного и каплям крови. У экспертов нет сомнения, что убит именно редкий тигр.

На место убийства полосатого хищника прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Для исследования был взят найденный биологический материал, в числе которого кровь. Результаты экспертиз должны быть готовы в ближайшее время.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - сообщили в пресс-сужбе УМВД России по Приморскому краю.

Убийство животных, которые находятся на грани исчезновения, карается законом по статье «Незаконная охота». Браконьерам грозит до пяти лет колонии, суд вправе назначить штраф в счет возмещения причиненного экологического ущерба государству. Сумма - 500 тысяч - один миллион рублей.

Амурский тигр - один из самых редких животных на планете. Он занесен в Международную Красную книгу, охота на него запрещена. На осень 2019 года число полосатых хищников в России достигало 600 особей. На Дальнем Востоке будет учет редких тигров проведут в 2020-2021 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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