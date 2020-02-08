Путин похвалил и наградил молодого ученого из Владивостока за наноразработки

«ОГРОМНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ МНОГИХ СФЕР НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Ученый из Владивостока, доктор физико-математических наук Сергей Макаров один из немногих, кто удостоился чести стать лауреатом премии области науки и инноваций. Награда присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки. Выпускник лицея «Технического» города Владивостока предложил новый способ создания сверхмалых оптических устройств, которые уже прошли испытания.

- Устройства позволят многократно увеличить скорость обработки информации, снизить энергопотребление, что чрезвычайно важно для таких систем, проводить квантовые вычисления. Более того, уже сегодня данные устройства успешно испытаны в биомедицине для лечения на клеточном уровне, в развитии солнечной энергетики. Используются для улучшения характеристик микроскопов и других физических приборов, - сказал Владимир Путин, президент РФ.

В ответной речи 31-летний ученый из Владивостока поблагодарил за оказанную честь, вспомнил лицейских учителей и отметил, что со своей командой запускает стартапы в рамках своих наноразработок.

- Высокотехнологичный сектор мировой экономики сейчас занимает все более и более важные места, играет все более важную роль в современном мире. В том числе Россия, как мы убеждены, должна занимать лидирующие позиции в данной области, и тем самым наука, образование, университеты, институты будут играть все более и более важную роль в третьем десятилетии XXI века, - добавил доктор физико-математических наук Сергей Макаров.

ЗАСТЕНЧИВЫЙ УЧЕНЫЙ

В лицее «Техническом» Сергей проучился пять лет - с седьмого по 11 класс. Все годы учебы, как вспоминают учителя, любимыми предметами будущего ученого были математика и физика. Также Сергей серьезно и успешно занимался шахматами. Педагоги помнят Макарова как застенчивого и доброжелательного, но целеустремленного и ответственного ученика. Лицей, как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, Сергей окончил с успехом и поступил в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в Москве.

- Очень приятно, что в своей ответной речи президенту наш выпускник вспомнил свою альма-матер - лицей «Технический» города Владивостока и поблагодарил своих учителей, - поделилась Татьяна Киселева, директор лицея.