2020-02-09T08:30:56+03:00
Общество

Приморская школа не будет наказывать учителя за матерный разбор слов

Проступок, запечатленный на видео, был совершен полтора года назад
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Школа не планирует наказывать своего учителяШкола не планирует наказывать своего учителяФото: Александр КОЦ
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За разбор матерных слов школа в Уссурийске не будет наказывать своего педагога. Оказалось, что видеоролик был записан полтора года назад. По Трудовому кодексу срок давности проступка уже истек, пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Как рассказал изданию директор школы №14 в Уссурийске в Приморском крае Илья Вологин, первая жалоба на учителя поступила еще в прошлом году. Родители десятиклассников, которые обратились к руководству образовательного учреждения, просили заменить преподавателя, считая его некомпетентным в вопросах подготовки к ЕГЭ. После обращения была проведена проверка, на занятиях учителя присутствовал завуч, который не высказал претензий к манере преподавания педагога.

«В январе этого года одна из мам прислала мне видео, которое дети сняли полтора года назад. Мы провели служебное расследование и не нашли оснований для отстранения учителя», - приводит информагенство слова директора.

Он также отметил, что согласно Трудовому кодексу, работодатель не может наказывать работника за проступок, совершенный более полугода назад.

Примечательно, что сами родители разделились во мнении. Предполагается, что в понедельник, 10 февраля, будет проведено родительское собрание, на которому руководство школы попробует прийти к конструктивному решению.

Ранее в сети появилось видео, на котором было запечатлено, как учитель русского языка в школе №14 в Уссурийске проводит разбор матерных слов. Сейчас по этому поводу прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства об образовании и об основных гарантиях прав детей. Кроме этого, будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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