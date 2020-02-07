2020-02-07T05:57:51+03:00
Общество

Владимир Путин уволил начальника УМВД в Приморье

Николай Афанасьев написал заявление и объявил о своем уходе с должности
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Николай Афанасьев покидает свой пост. Фото: УМВД по ПриморьюНиколай Афанасьев покидает свой пост. Фото: УМВД по Приморью
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Начальник УМВД по Приморскому краю покидает свой пост: генерал-майор полиции Николай Афанасьев написал заявление о своей отставке. Владимир Путин подписал указ о снятии его и еще нескольких генералов с должностей, об этом стало известно из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Новым руководителем УМВД по Приморью может стать сибирский полицейский. Известно, что он имеет такое же высокое звание и работает на должности заместителя начальника ГУ МВД России. Пока же пост временно займет Оксана Головащенко, начальник регионального Следственного управления МВД.

На должности главы полиции Приморья Николай Афанасьев находился с 2013 года. До этого занимал аналогичный пост в Амурской области. Карьеру в органах внутренних дел он начал в 1979 году с должности милиционера роты патрульно-постовой службы. Постепенно дослужился до высокого звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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