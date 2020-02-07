2020-02-07T04:34:12+03:00
Общество

Отремонтированная школа № 55 объявила первый набор учеников

Глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что ремонт проведен в срок, закуплено все необходимое.
Михаил СМАГИН
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Первого сентября ученики сядут за новые парты школы на улице Снеговой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВАПервого сентября ученики сядут за новые парты школы на улице Снеговой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА
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В далеком теперь уже 2012 году из-за резкого сокращения численности учеников во Владивостоке пришлось закрыть школу № 55 в районе Дальхимпрома. К тому времени в учебное заведение ходило только 45 % от количества учеников, на которое она была рассчитана. А школе требовался капитальный ремонт, здание просто не соответствовало предъявляемым санитарно-эпидемиологическим требованиям, так что оставшихся детей пришлось перевести в другие учебные заведения.

Первого сентября ученики сядут за новые парты школы на улице Снеговой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Первого сентября ученики сядут за новые парты школы на улице Снеговой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

В декабре 2018-го про эту школу рассказали президенту Владимиру Путину во время пресс-конференции, а уже в следующем году администрация города приняла решение возобновить занятия для начальной школы – с 1 по 4 класс. Обновленное учебное учреждение стало структурным подразделением школы № 82, расположенной в Снеговой Пади.

И вот, после ремонта объявлен первый набор. Рассчитано учебное заведение на улице Снеговой на 150 ребят, учиться здесь будут дети микрорайона Дальхимпром.

- Подрядчик, несмотря на короткие сроки, выполнил взятые на себя обязательства, и меньше чем за полгода здесь выполнен капитальный ремонт. Полностью обновлены классы, закуплено всё необходимое оборудование и литература для занятий. Сделаны спортивный и актовый залы, предусмотрены помещения для дополнительных занятий с подростками. Отремонтированы стадион и детские площадки, - рассказывает глава Владивостока Олег Гуменюк.

Обновленная школа № 55 распахнет свои двери уже в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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