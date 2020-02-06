Олег Гуменюк: Все сделать качественно, ведь речь о детях

Глава Владивостока Олег Гуменюк в ходе рабочей поездки распорядился капитально отремонтировать несколько городских школ. Повезло в том числе и школе №69, в этом году тут сделают новую кровлю и заменят окна. Кроме того, здесь приведут в порядок лестницу, ведущую к учебному учреждению.

- Жалобы на лестницу я слышу много лет, она большая и протяженная, - рассказала главе Владивостока директор школы Светлана Нелюбина, - Ремонт требуется масштабный и я рада, что это, наконец, случится. Смогу обрадовать родителей и учеников.

В школе № 69 в этом году отремонтируют лестницу и кровлю. Фото: Анастасия Котлярова.

Так же в этом году капитальный ремонт ждет школы №42 и №67. Средства на ремонт школ и детских садов выделяются из бюджета города ежегодно. Планы по ремонту составляют руководители образовательных учреждений.

- Где-то стадион нужно сделать, где-то лестницы и подпорные стены на территории школ. Строители должны все сделать комплексно и качественно. Ведь речь идет о детях, - отметил Олег Гуменюк.

Массовые ремонты начинаются летом, чтобы не мешать учебному процессу. Но некоторые виды работ проводят уже весной.

В прошлом году в школах Владивостока было установлено 45 новых автоматических пожарных сигнализаций, в 42 школах и детсадах смонтировали новые камеры видеонаблюдения, в 4 учреждениях установили ограждение. Кроме того, в детских садах №121 и 184 заменили кровлю, в школах №22 и 78 санузлы. Ремонт пищеблоков прошел в школах № 32, 53 и Техническом лицее, а также во многих детских садах. Новые спортивные площадки появились в школах №38 и 12. Ремонт хоккейных коробок прошел в школах №16, 37, 63 и 67.