Сотни желающих на «1000 дворов»

В мэрию Владивостока в этом году поступило 338 заявок на участие в программе «1000 дворов». В основном горожане просят заасфальтировать проезды, на втором месте – установка детских площадок, на третьем – спортплощадки. Сколько дворов в результате попадут в программу, станет известно в феврале.

Заявки принимались от ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, а также от самих жителей до 31 января. Для участия в программе «1000 дворов» собственникам необходимо было провести общедомовые собрания, где 50% жителей должны проголосовать за участие. Также кворумом необходимо было выбрать вид работ, который будет проведен во дворе: установка спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории.

Выбрать можно было что-то одно. Приоритеты распределились следующим образом: жители 194 дворов подали в мэрию заявки на асфальтирование, жители 91 двора пожелали установить детские площадки и 53 двора проголосовали за установку спортивных площадок.

- По желанию жители могли приложить дизайн-проект благоустройства дворовой территории – детской или спортивной площадки с ударопоглощающим покрытием, – отметили специалисты управления содержания жилого фонда.

В случае асфальтирования, приоритет при формировании программы отдается тем домам, жители которых готовы к софинансированию в размере 5% с дома. А в случае установки детской или спортивной площадки преимущество будут иметь те объекты, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов.

Участвовать в программе могут именно дворовые территории. На благоустройство скверов и парков во Владивостоке финансирование выделяется по другим программам.

Владивосток участвует в программе «1000 дворов», инициированной губернатором края Олегом Кожемяко, уже второй год. В прошлом году дворы обновили 317 домов, везде ремонт полностью закончен. В 2020 году для реализации программы из краевого бюджета муниципалитетам направлено 1,2 миллиарда рублей.