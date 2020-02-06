2020-02-07T04:59:34+03:00
Общество

Сотни желающих на «1000 дворов»

Специалисты мэрии Владивостоа обрабатывают заявки на участие в программе
Ален АБАШЕВ
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Годом ранее ремонт по программе «1000 дворов» во Владивостоке выполнили по 317 адресам. Фото Анастасия Котлярова.Годом ранее ремонт по программе «1000 дворов» во Владивостоке выполнили по 317 адресам. Фото Анастасия Котлярова.
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В мэрию Владивостока в этом году поступило 338 заявок на участие в программе «1000 дворов». В основном горожане просят заасфальтировать проезды, на втором месте – установка детских площадок, на третьем – спортплощадки. Сколько дворов в результате попадут в программу, станет известно в феврале.

Заявки принимались от ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, а также от самих жителей до 31 января. Для участия в программе «1000 дворов» собственникам необходимо было провести общедомовые собрания, где 50% жителей должны проголосовать за участие. Также кворумом необходимо было выбрать вид работ, который будет проведен во дворе: установка спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории.

Выбрать можно было что-то одно. Приоритеты распределились следующим образом: жители 194 дворов подали в мэрию заявки на асфальтирование, жители 91 двора пожелали установить детские площадки и 53 двора проголосовали за установку спортивных площадок.

- По желанию жители могли приложить дизайн-проект благоустройства дворовой территории – детской или спортивной площадки с ударопоглощающим покрытием, – отметили специалисты управления содержания жилого фонда.

В случае асфальтирования, приоритет при формировании программы отдается тем домам, жители которых готовы к софинансированию в размере 5% с дома. А в случае установки детской или спортивной площадки преимущество будут иметь те объекты, которыми смогут пользоваться жители сразу нескольких домов.

Участвовать в программе могут именно дворовые территории. На благоустройство скверов и парков во Владивостоке финансирование выделяется по другим программам.

Владивосток участвует в программе «1000 дворов», инициированной губернатором края Олегом Кожемяко, уже второй год. В прошлом году дворы обновили 317 домов, везде ремонт полностью закончен. В 2020 году для реализации программы из краевого бюджета муниципалитетам направлено 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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