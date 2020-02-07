Урок по-взрослому: в Приморье педагог разобрала со школьниками матерное слово

Скандал в сфере образования разгорелся после того, как в группе mark2_che появилось видео занятного урока по русскому языку в школе №14 Уссурийска. На кадрах видно, что учитель разбирает слово, написанное на доске, рассказывая о правилах русского языка. Увлеченные ученики внимательно слушают педагога и активно обсуждают новые знания. Только вот слово на доске оказалось не из толкового словаря Ожегова или Даля, а из часто употребляемого народного «фольклора». Проще говоря, мат.

Учитель, судя по видео, серьезно взялась за грамматику нецензурных фраз.

«Можно проверить, поставив во множественное число». «А» здесь ни в коем случае не ставится, - можно услышать заветы учителя на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/759335" frameborder="0"></iframe> Необычный урок в школе Уссурийска.

Разумеется, на пост с видео тут же отреагировали десятки пользователей сети, которые оставили свои комментарии. Там подписчики разделились на два лагеря. Часть считает, что такому учителя не место в школе, потому что «это уже перебор», другая уверена, что в этом возрасте школьники сами неплохо знают маты, поэтому пусть хоть пишут их правильно с точки зрения грамматики.

Пока не ясно, кто именно написал на доске это слово, но то, что на кадрах у доски стоит педагог - факт.

- Объясняю для не понятливых - это не дети написали, это учитель их обучает, типа жаргону. Дети были в шоке, как и родители. Родители ходили к директору и жаловались везде. Чтобы этого горе-преподавателя убрали подальше от детей. Но всем сказали, что все нормально, и вы не так все поняли. Родители очень долго пытались официально все решить по-хорошему, но ничего не получилось. Наверное, нашему государству нужно обучать детей матершине. Это видео выставили из-за отчаяния. Просьба распространить это как можно шире, иначе из наших детей сделают быдло. Помогите. Это крик о помощи, - пишет пользователь под ником harder003.

Вместе с тем, удалось связаться с мужчиной, чей ребенок учится у педагога, ставшего специалистом по нецензурному языку. Он встал на сторону женщины.

- У нас просто есть активная мама, которая, не знаю, чего хочет добиться. То, что видео просочилось в сеть – ее рук дело, – говорит Михаил (имя изменено - прим.ред.). Вы знаете, если бы я увольнял с работы всех, кто матерится, то у нас бы вообще никто не работал. Педагог хороший. Профессионал своего дела. Ничего плохого про нее сказать не могу.

Все же большая часть родителей в шоке от такого уж сильно взрослого урока и публикует свои возмущения в интернете.

- При личной встрече в присутствии свидетелей учитель сама призналась, что это она написала и хотела показать, что так говорить нельзя. А потом увлеклась. И слово изначально написано правильно, что тут исправлять. А на заднем плане дети повторяют это слово во множественном числе. А учитель комментирует, что слышится буква «а», но пишем «о». Отличный урок получили. Вы своим детям тоже такого учителя хотите? Мы уступим, - пишет Ирина.

За официальным комментарием мы обратились в управление образования. Там, оказалось, об инциденте знают.

- По данному факту проводится проверка управлением. Будем выяснять, когда именно это произошло и кто понесет ответственность, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ольга Тесленко, руководитель пресс-службы администрации Уссурийска.

Как сообщает источник «КП», педагог до сих пор работает в школе. Решение о ее отстранении от должности еще не принято, потому что директор муниципального учреждения в командировке. С другими сотрудниками школы №14 побеседовать так и не удалось, трубки в течение дня никто не брал.

Вместе с тем, региональная прокуратура инициировала проведение проверки.

- Будет дана оценка организации профилактической работы в учреждении, а также деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Сотрудники надзорного ведомства также взяли на контроль результаты служебной проверки.